За неделю рф выпустила по Украине 1550 БПЛА, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты - Зеленский

Украинские экстренные службы работают на местах утренних и ночных российских ударов 16 августа. В Киеве ликвидировали пожары, сейчас продолжаются аварийные работы. В то же время в течение этой недели 13 областей подверглись ударам, сообщает УНН со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

В результате российских ударов в Киеве и области были ранены шесть человек.

Под ударами баллистических ракет также оказались Кременчуг и Кривой Рог. Везде, куда россияне достают своей баллистикой, они бьют по гражданской инфраструктуре. В Кривом Роге двое погибших и еще 14 человек пострадали. В Сумах погиб один человек

В течение недели россияне выпустили по украинским городам и общинам более 1550 ударных дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты. Среди них большинство - баллистические ракеты разных типов.

Защита жизни необходима. россию нужно остановить. Новые пакеты санкций - это буквально спасенные жизни и защищенная инфраструктура каждый день. Спасибо каждому партнеру, который помогает в этом