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За тиждень рф випустила по Україні 1550 БПЛА, майже 1560 авіабомб та 62 ракети - Зеленський

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Внаслідок російських атак 16 серпня у Києві та області поранено шість людей. У Кривому Розі двоє загиблих та 14 постраждалих, одна людина загинула в Сумах.

За тиждень рф випустила по Україні 1550 БПЛА, майже 1560 авіабомб та 62 ракети - Зеленський

Українські екстрені служби працюють на місцях ранкових та нічних російських ударів 16 серпня. У Києві ліквідували пожежі, зараз тривають аварійні роботи. Водночас впродовж цього тижня 13 областей були під ударами, повідомляє УНН з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Деталі

Внаслідок російських ударів в Києві і області було поранено шість людей.

Під ударами балістикою також були Кременчук і Кривий Ріг. Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах

- йдеться в дописі глави держави.

Впродовж тижня росіяни випустили по українських містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість - балістика різних типів.

Захист життя потрібен. росію потрібно зупинити. Нові пакети санкцій - це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день. Дякую кожному партнеру, який із цим допомагає

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 16 серпня ВМС ЗСУ завдали удару по позиціях БРК "Бастіон" у окупованому Криму, завдавши ворогу значних втрат.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
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Київ