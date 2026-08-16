За тиждень рф випустила по Україні 1550 БПЛА, майже 1560 авіабомб та 62 ракети - Зеленський

Українські екстрені служби працюють на місцях ранкових та нічних російських ударів 16 серпня. У Києві ліквідували пожежі, зараз тривають аварійні роботи. Водночас впродовж цього тижня 13 областей були під ударами, повідомляє УНН з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Внаслідок російських ударів в Києві і області було поранено шість людей.

Під ударами балістикою також були Кременчук і Кривий Ріг. Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах

Впродовж тижня росіяни випустили по українських містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість - балістика різних типів.

Захист життя потрібен. росію потрібно зупинити. Нові пакети санкцій - це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день. Дякую кожному партнеру, який із цим допомагає