Військово-морські сили України

За даними ВМС ЗСУ, станом на 12 квітня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі чергують три ракетоносії з ракетами "Калібр".
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири російські кораблі, три з яких мають на озброєнні крилаті ракети типу "Калібр". У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні.
В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".
В Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту 26 крилатих ракет.
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".
В акваторії Чорного моря фіксується корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".
росія здійснила третю з початку року атаку крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, випустивши майже два десятки ракет. Загалом ворог атакував 67 ракетами та 194 дронами, з яких було збито 34 ракети та 100 дронів.
У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі. В Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 несуть крилаті ракети "Калібр".
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту 26 ракет "Калібр".
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет.
В акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі перебувають 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".
У Чорному, Азовському та Середземному морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. За добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 5 суден.
У Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. У Середземному морі перебувають 3 ракетоносії "Калібр" із загальним боєзапасом 26 ракет.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - 3 кораблі, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
Речник ВМС України не підтвердив інформацію про вивезення ППО з Криму, але вважає її можливою. За його словами, на півострові сконцентровано більше систем ППО, ніж на решті території рф.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
В акваторії Чорного моря перебуває один корабель рф, оснащений 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 несуть 22 ракети.
У Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе 4 ракети "Калібр". У Середземному морі 6 кораблів рф, з них 2 носії "Калібрів" із 22 ракетами.
В Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе до 4 крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів з 22 ракетами, в Азовському морі кораблі відсутні.
Судно Silver Dania, що курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом, затримано в порту Тромсе за запитом Латвії. Судно підозрюють у причетності до пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією.
В Чорному морі перебувають 2 кораблі рф, один з яких несе 4 "Калібри". У Середземному морі - 6 кораблів, два з яких мають 22 крилаті ракети.
У Чорному морі перебувають 2 кораблі РФ, один з яких несе "Калібри". У Середземному морі - 6 кораблів, з них 2 з крилатими ракетами, загальний залп до 26 ракет.
СтратКом ЗСУ спростував інформацію депутатки Безуглої про надмірні премії командуванню. Фонд заохочень Головнокомандувача у 2024 році склав 19 млн грн для 426 військовослужбовців різних категорій.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з них 2 несуть до 22 "Калібрів".
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
росія тримає носії "Калібрів" у Середземному морі, хоча їх не використовували роками. Кораблі перебувають у режимі очікування після втрати доступу до бази в Тартусі.
Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.