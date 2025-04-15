Військово-морські сили України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19553 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в акваторії морів

За даними ВМС ЗСУ, станом на 12 квітня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі чергують три ракетоносії з ракетами "Калібр".

Війна • 12 квітня, 04:59 • 7114 перегляди

У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі з ракетами "Калібр" - ВМС ЗСУ

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири російські кораблі, три з яких мають на озброєнні крилаті ракети типу "Калібр". У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні.

Війна • 19 березня, 05:16 • 15354 перегляди

У Чорному морі чергує російський ракетоносій з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Війна • 12 березня, 05:34 • 19429 перегляди

Зберігається загроза ракетного удару рф з Чорного моря

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".

Війна • 11 березня, 05:09 • 22044 перегляди

Країна-агресорка тримає в Чорному та Середземному морях кораблі з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

В Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту 26 крилатих ракет.

Війна • 10 березня, 04:49 • 18801 перегляди

росія тримає в Чорному морі ракетоносій з "Калібрами" на борту - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".

Війна • 9 березня, 05:06 • 24449 перегляди

росія вивела в Чорне море корабель з "Калібрами", є загроза обстрілу

В акваторії Чорного моря фіксується корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".

Війна • 8 березня, 06:37 • 15785 перегляди

рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС

росія здійснила третю з початку року атаку крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, випустивши майже два десятки ракет. Загалом ворог атакував 67 ракетами та 194 дронами, з яких було збито 34 ракети та 100 дронів.

Війна • 7 березня, 09:03 • 12886 перегляди

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі. В Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 несуть крилаті ракети "Калібр".

Війна • 26 лютого, 04:55 • 21998 перегляди

російський корабель з "Калібрами" чергує в Чорному морі: скільки ракет на борту

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".

Війна • 24 лютого, 05:57 • 25724 перегляди

Агресор тримає ракетоносій у Чорному морі: є загроза удару

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту 26 ракет "Калібр".

Війна • 20 лютого, 05:01 • 31460 перегляди

росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет.

Війна • 18 лютого, 05:07 • 33069 перегляди

росія повернула кораблі з "Калібрами" у Чорне та Середземне моря

В акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі перебувають 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".

Війна • 17 лютого, 04:49 • 32438 перегляди

росія вивела свої військові кораблі з трьох морів - ВМС ЗСУ

У Чорному, Азовському та Середземному морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. За добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 5 суден.

Війна • 16 лютого, 05:25 • 55165 перегляди

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. У Середземному морі перебувають 3 ракетоносії "Калібр" із загальним боєзапасом 26 ракет.

Війна • 13 лютого, 04:40 • 29662 перегляди

У Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - 3 кораблі, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

Війна • 12 лютого, 05:05 • 30855 перегляди

Інформація про вивезення ППО з Криму має право на існування - ВМС

Речник ВМС України не підтвердив інформацію про вивезення ППО з Криму, але вважає її можливою. За його словами, на півострові сконцентровано більше систем ППО, ніж на решті території рф.

Війна • 10 лютого, 10:10 • 35937 перегляди

Ворог тримає корабель з "Калібрами" у Чорному морі: є загроза ракетного удару

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

Війна • 8 лютого, 05:05 • 36307 перегляди

ворог утримує в Чорному морі один ракетоносій

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

Війна • 6 лютого, 05:24 • 30204 перегляди

росія тримає ракетоносій у Чорному морі: є загроза удару

В акваторії Чорного моря перебуває один корабель рф, оснащений 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 несуть 22 ракети.

Війна • 5 лютого, 04:59 • 27248 перегляди

У Чорному морі 2 бойових ворожих кораблі, з яких один є носієм "Калібрів"

У Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе 4 ракети "Калібр". У Середземному морі 6 кораблів рф, з них 2 носії "Калібрів" із 22 ракетами.

Війна • 2 лютого, 04:40 • 31796 перегляди

Загроза удару з Чорного моря: ворог тримає два кораблі, один з "Калібрами"

В Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе до 4 крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів з 22 ракетами, в Азовському морі кораблі відсутні.

Війна • 1 лютого, 05:26 • 31373 перегляди

Норвезька поліція затримала судно з російським екіпажем через підозру в диверсії

Судно Silver Dania, що курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом, затримано в порту Тромсе за запитом Латвії. Судно підозрюють у причетності до пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією.

Новини Світу • 31 січня, 13:28 • 27164 перегляди

ВМС ЗСУ: росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море

В Чорному морі перебувають 2 кораблі рф, один з яких несе 4 "Калібри". У Середземному морі - 6 кораблів, два з яких мають 22 крилаті ракети.

Війна • 31 січня, 05:50 • 28496 перегляди

росія тримає у двох морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають 2 кораблі РФ, один з яких несе "Калібри". У Середземному морі - 6 кораблів, з них 2 з крилатими ракетами, загальний залп до 26 ракет.

Війна • 27 січня, 05:53 • 27569 перегляди

У СтратКомі спростували заяву Безуглої про "мільйонні генеральські премії"

СтратКом ЗСУ спростував інформацію депутатки Безуглої про надмірні премії командуванню. Фонд заохочень Головнокомандувача у 2024 році склав 19 млн грн для 426 військовослужбовців різних категорій.

Війна • 23 січня, 19:54 • 38428 перегляди

Загроза ракетних ударів залишається: У Чорному морі перебуває ворожий корабель-ракетоносій

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з них 2 несуть до 22 "Калібрів".

Війна • 22 січня, 05:12 • 25484 перегляди

росія вивела у Чорне море ракетоносій – ВМС

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

Війна • 21 січня, 05:10 • 115429 перегляди

Жодного застосування останніми роками не спостерігалося: у ВМС пояснили, навіщо росія виводить носії "Калібрів" в Середземне море

росія тримає носії "Калібрів" у Середземному морі, хоча їх не використовували роками. Кораблі перебувають у режимі очікування після втрати доступу до бази в Тартусі.

Війна • 16 січня, 08:06 • 24135 перегляди

росіяни у Чорному морі почали менше використовувати гелікоптери: Плетенчук назвав причину

Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.

Війна • 16 січня, 07:42 • 22755 перегляди