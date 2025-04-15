Військово-морські сили України

Норвезька поліція затримала судно з російським екіпажем через підозру в диверсії

Судно Silver Dania, що курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом, затримано в порту Тромсе за запитом Латвії. Судно підозрюють у причетності до пошкодження підводного кабелю між Швецією та Латвією.