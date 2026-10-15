На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС

Військово-морські сили ЗСУ знищили 6 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34М у ніч на 15 жовтня. Про це повідомили у ВМС ЗСУ у соцмережах, пише УНН.

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф. Унаслідок удару знищено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому - повідомили у ВМС.

Інформація уточнюється.

Що таке Су-34М

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах, вказали у ВМС.

"Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту", - наголосили у ВМС ЗСУ.

У воронезькій області, ймовірно, атаковано військовий аеродром "борисоглєбськ" – ASTRA