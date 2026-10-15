$44.980.1050.350.09
ukenru
Ексклюзив
08:40 • 19135 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
08:26 • 16400 перегляди
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €150
08:00 • 13720 перегляди
На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС
07:09 • 16214 перегляди
росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз
05:30 • 21963 перегляди
"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT
04:41 • 37887 перегляди
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios
04:19 • 48364 перегляди
Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки
03:38 • 28257 перегляди
У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
15 жовтня, 02:56 • 27338 перегляди
Трамп звинуватив Байдена у війні рф проти України та пояснив чому не називає путіна "диктатором"Video
15 жовтня, 02:17 • 24496 перегляди
Атаки дронів у водах НАТО загрожують українському експорту: країни Чорного моря звернулися по допомогу до Альянсу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.1м/с
66%
756мм
Популярнi новини
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 39081 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 37149 перегляди
Трамп назвав Гренландію "своєю", але Данія нагадала США про заборону видобутку нафти15 жовтня, 01:37 • 9374 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 32503 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 30801 перегляди
Публікації
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
08:40 • 19077 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 66702 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 82331 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 96734 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 110259 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Фрідріх Мерц
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Одеса
Реклама
УНН Lite
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 31226 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 32906 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 37513 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 39434 перегляди
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 41743 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
Financial Times
Північний потік
Су-34

На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС

Київ • УНН

 • 13726 перегляди

ВМС ЗСУ повідомили про удар «Нептуном» по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Заявлено про знищення шести Су-34М.

На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС

Військово-морські сили ЗСУ знищили 6 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34М у ніч на 15 жовтня. Про це повідомили у ВМС ЗСУ у соцмережах, пише УНН.

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області рф. Унаслідок удару знищено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому

- повідомили у ВМС.

Інформація уточнюється.

Що таке Су-34М

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах, вказали у ВМС.

"Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту", - наголосили у ВМС ЗСУ.

У воронезькій області, ймовірно, атаковано військовий аеродром "борисоглєбськ" – ASTRA08.07.26, 03:56 • 4676 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Су-34
Військово-морські сили Збройних сил України