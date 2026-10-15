На российском аэродроме "Нептуном" уничтожили шесть Су-34М - ВМС

Военно-морские силы ВСУ уничтожили 6 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34М в ночь на 15 октября. Об этом сообщили в ВМС ВСУ в социальных сетях, пишет УНН.

В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области рф. В результате удара уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома - сообщили в ВМС.

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Что такое Су-34М

Су-34М способны одновременно нести несколько управляемых и фугасных авиабомб, ракеты различных типов и являются одним из ключевых средств российской авиации для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым населенным пунктам, указали в ВМС.

"Поражение вражеских Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал противника и снижает интенсивность применения тактической авиации на соответствующих направлениях фронта", - подчеркнули в ВМС ВСУ.

В Воронежской области, вероятно, атакован военный аэродром "Борисоглебск" – ASTRA