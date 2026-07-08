В Воронежской области, вероятно, атакован военный аэродром "Борисоглебск" – ASTRA

В Воронежской области РФ в ночь на 8 июля, вероятно, был атакован военный аэродром "Борисоглебск". Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео очевидцев, пишет УНН.

Детали

По данным издания, жители региона сообщали о взрывах, а на опубликованных кадрах, которые проанализировала ASTRA, виден пожар, который, вероятно, возник на территории военного аэродрома "Борисоглебск". Видео опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+.

На данный момент официального подтверждения поражения аэродрома со стороны российских властей нет. Информация о возможных повреждениях военной инфраструктуры также не обнародовалась.

Россия атакует Киев баллистикой, в столице вспыхнул сильный пожар