В Воронежской области, вероятно, атакован военный аэродром "Борисоглебск" – ASTRA
Киев • УНН
В ночь на 8 июля в Воронежской области РФ, вероятно, атакован военный аэродром Борисоглебск. Об этом свидетельствует анализ видео очевидцев, на которых видно пожар на территории.
В Воронежской области РФ в ночь на 8 июля, вероятно, был атакован военный аэродром "Борисоглебск". Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео очевидцев, пишет УНН.
Детали
По данным издания, жители региона сообщали о взрывах, а на опубликованных кадрах, которые проанализировала ASTRA, виден пожар, который, вероятно, возник на территории военного аэродрома "Борисоглебск". Видео опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+.
На данный момент официального подтверждения поражения аэродрома со стороны российских властей нет. Информация о возможных повреждениях военной инфраструктуры также не обнародовалась.
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