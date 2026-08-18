Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другом

Американская актриса Хайден Панеттьери за месяц до смерти в возрасте 36 лет опубликовала в Instagram последний пост, в котором поделилась черно-белой фотографией с другом Рэндаллом Славиным. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

27 июля Панеттьери опубликовала фотографию, на которой Славин обнимает ее. Актриса подписала снимок словами: "Хорошие времена и добрые друзья".

Стали известны подробности и предварительная причина смерти Хайден Панеттьери

Славин тогда оставил комментарий под публикацией: "Мне это нравится. Хорошие времена, детка. Ххх".

Семья подтвердила смерть актрисы

16 августа семья Панеттьери подтвердила ее смерть в возрасте 36 лет. Отец актрисы Скип Панеттьери заявил, что семья переживает "трагическую смерть" Хайден.

Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, — и миллионам людей, которые смотрели ее на экране — сказал он.

После смерти актрисы Славин повторно опубликовал ее последний пост в своей истории в Instagram и написал: "Покойся с миром, Х.".

Хайден Панеттьери наиболее известна по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Она умерла 16 августа в возрасте 36 лет.

В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко