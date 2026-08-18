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Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другом

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Акторка Хайден Панеттьєрі за місяць до смерті поділилася чорно-білим фото з другом Рендаллом Славіним. Її родина підтвердила смерть 16 серпня у віці 36 років.

Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другом

Американська акторка Хайден Панеттьєрі за місяць до смерті у віці 36 років опублікувала в Instagram останній допис, у якому поділилася чорно-білим фото з другом Рендаллом Славіним. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

27 липня Панеттьєрі опублікувала фотографію, на якій Славін обіймає її. Акторка підписала знімок словами: "Гарні часи та добрі друзі".

Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі17.08.26, 18:09 • 15877 переглядiв

Славін тоді залишив коментар під публікацією: "Мені це подобається. Гарні часи, крихітко. Ххх".

Родина підтвердила смерть акторки

16 серпня родина Панеттьєрі підтвердила її смерть у віці 36 років. Батько акторки Скіп Панеттьєрі заявив, що родина переживає "трагічну смерть" Хайден.

Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, – і мільйонам людей, які дивилися її на екрані

– сказав він.

Після смерті акторки Славін повторно опублікував її останній допис у своїй історії в Instagram та написав: "Мир тобі, Г.".

Хайден Панеттьєрі найбільше відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл". Вона померла 16 серпня у віці 36 років.

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Степан Гафтко

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