У рф відреагували на вимогу Японії змінити нову карту світу ООН і назвали її нісенітницею. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на помічника російського диктатора юрія ушакова, передає УНН.

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ушаков назвав нісенітницею вимогу Японії змінити нову карту світу ООН.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії зажадав у творців карти Equal Earth змінити на ній приналежність південної частини Курильських островів, які позначені на карті тим самим кольором, що й інші території рф.

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Нагадаємо

Японський уряд планує розглянути контрзаходи у зв’язку з візитом президента росії володимира путіна на один із чотирьох островів, які контролює рф, але на які претендує Японія.

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