Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучання
Київ • УНН
У Києві зафіксували влучання в дорожнє полотно Південного мосту. Екстрені служби прямують на місце, повідомив Віталій Кличко.
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Ворог знову атакував Південний міст у Києві, влучання у дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце
Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро01.10.26, 14:41 • 23686 переглядiв
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У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують.