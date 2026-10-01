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Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучання

Київ • УНН

 • 8894 перегляди

У Києві зафіксували влучання в дорожнє полотно Південного мосту. Екстрені служби прямують на місце, повідомив Віталій Кличко.

Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучання
Фото із соцмереж

Ворог знову атакував Південний міст у Києві,  влучання у дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце 

- повідомив Кличко.

Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро01.10.26, 14:41 • 23686 переглядiв

Нагадаємо

У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Південний міст (Київ)
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ