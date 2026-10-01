Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучання

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Ворог знову атакував Південний міст у Києві, влучання у дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце - повідомив Кличко.

Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро

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У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують.