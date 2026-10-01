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Вбивство Ірини Фаріон: Зінченку оголосили вирок

Київ • УНН

 • 4914 перегляди

Шевченківський райсуд Львова визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон і призначив довічне ув’язнення. Суд дослідив 30 томів справи та провів понад 80 засідань.

Вбивство Ірини Фаріон: Зінченку оголосили вирок

Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня оголосив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі, передає УНН.

Деталі

Суд також зобов’язав Зінченка виплатити 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди доньці Ірини Фаріон Софії. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Судове засідання у справі №466/12967/24 розпочалося о 10:30 у приміщенні Шевченківського районного суду Львова. Потерпілою у справі є донька Ірини Фаріон Софія Особа, тоді як обвинувачений - В’ячеслав Зінченко.

Суд визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон  та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі

За час розгляду справи суд дослідив 30 томів матеріалів та провів понад 80 судових засідань.

Доповнення

19 липня 2024 року у Львові стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. Тоді повідомлялося, що замах стався близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік Фаріон.

Згодом стало відомо, що Фаріон померла у лікарні після нападу.

Тодішній очільник МВС Ігор Клименко заявляв, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Поліція мала кілька версій вбивства мовознавиці, включаючи громадську, політичну діяльність і особисту неприязнь. Правоохоронці знайшли гільзу після пострілу та не виключають "російський слід" у злочині.

25 липня стало відомо, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Клименко заявляв, що у правоохоронців є достатньо доказів стверджувати, що саме В’ячеслав Зінченко стріляв у жінку. За його словами, розслідування тривало 139 годин.

Перше судове засідання щодо обрання Зінченку запобіжного заходу відбулося 26 липня 2024 року у Галицькому районному суді Львова. Тоді суд відправив його під варту без права внесення застави, а сам Зінченко у вересні того року сам просив суд продовжити йому запобіжний захід через те, що боїться за своє життя.

Мене хочуть переводити в СІЗО. Знайте якщо зі мною щось станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжать я з собою... Я себе вбивати не хочу, не збираюсь, ні в якому разі. Тому знайте - якщо зі мною, щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокурорів, суддів подовжити мені запобіжний захід

- казав Зінченко журналістам.

На першому засіданні Зінченко свою провину не визнав, і просив журналістів ставити більш цікаві питання, назвавши їх "нудятиною якоюсь".

Наприкінці грудня 2024 року прокуратура передала до суду справу про вбивство Ірини Фаріон.

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя міста Дніпра за обвинуваченням у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон

- заявляли у Офісі Генпрокурора.

Тоді ж правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. За кваліфікацією Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

17 вересня у Шевченківському районному суді Львова завершилися судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

На початку засідання захист просив надати додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи, зокрема із судово-медичною експертизою. Адвокатка також заявляла про неналежне сканування окремих матеріалів та говорила про тиск на сторону захисту.

Суд надав захисту 20 хвилин для ознайомлення з матеріалами. Після перерви адвокатка просила відкласти засідання до 18 вересня, щоб завершити підготовку виступу в дебатах.

Прокурори заперечили проти цього клопотання. Вони зазначили, що захисту вже надавали час для ознайомлення з матеріалами справи.

За даними прокурора, під час досудового розслідування у справі призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1500 людей та опрацювали записи з камер відеоспостереження.

У Львові відкрили простір пам'яті Ірини Фаріон у другу річницю вбивства19.07.26, 20:47 • 6324 перегляди

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Довічне позбавлення волі
Ірина Фаріон
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Ігор Клименко
Львів