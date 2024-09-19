Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваний просить подовжити йому запобіжний захід
Київ • УНН
У Львові розпочався суд щодо продовження запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Обвинувачений просить подовжити запобіжний захід, побоюючись за своє життя у СІЗО.
У четвер, 19 вересня, в Галицькому районному суді у Львові 19 вересня розпочалося судове засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Сам обвинувачений просить подовжити йому запобіжний захід, та визнає, що боїться за своє життя. Про це із зали суду передає Новини.LIVE, пише УНН.
Деталі
Зінченко сказав, що він хоче, щоб йому продовжили запобіжний захід. Він наголосив, що такі побоювання пов'язані з тим, що його переведуть в СІЗО.
Мене хочуть переводити в СІЗО. Знайте якщо зі мною щось станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжать я з собою... Я себе вбивати не хочу, не збирають, ні в якому разі. Тому знайте - якщо зі мною, щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокурорів, суддів подовжити мені запобіжний захід
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Доповнення
Також адвокат підозрюваного Ігор Сулима перед засіданням розповів Суспільному, що буде просити про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адже його клієнт "боїться за своє життя".
Нагадаємо
19 липня невідомий відкрив вогонь по мовознавиці та професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон. Жінку з важким пораненням голови доправили до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у Дніпрі було затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до вбивства Ірини Фаріон.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме цей затриманий здійснив постріл у мовознавицю. Розслідування тривало 139 годин.
Раніше поліція розглядала кілька версій мотивів злочину, зокрема громадську та політичну діяльність Фаріон, а також особисту неприязнь. Після стрілянини була знайдена гільза, і не виключається можливий "російський слід" у цій справі.
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