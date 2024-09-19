Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваний просить подовжити йому запобіжний захід

У четвер, 19 вересня, в Галицькому районному суді у Львові 19 вересня розпочалося судове засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Сам обвинувачений просить подовжити йому запобіжний захід, та визнає, що боїться за своє життя. Про це із зали суду передає Новини.LIVE, пише УНН.

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Зінченко сказав, що він хоче, щоб йому продовжили запобіжний захід. Він наголосив, що такі побоювання пов'язані з тим, що його переведуть в СІЗО.

Мене хочуть переводити в СІЗО. Знайте якщо зі мною щось станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжать я з собою... Я себе вбивати не хочу, не збирають, ні в якому разі. Тому знайте - якщо зі мною, щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокурорів, суддів подовжити мені запобіжний захід