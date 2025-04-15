Ірина Фаріон

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21295 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Справа про вбивство Фаріон: суд продовжив арешт для Зінченка до 8 червня

Шевченківський райсуд Львова продовжив на 60 днів арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Він залишатиметься під вартою до 8 червня, наступне засідання 29 квітня.

Кримінал та НП • 9 квітня, 09:49 • 7637 перегляди

Справу про вбивство Фаріон доповнили новими доказами: портретна експертиза підтвердила підозрюваного на фото

Портретна експертиза підтвердила присутність підозрюваного на фото з місця вбивства Ірини Фаріон.

Кримінал та НП • 2 квітня, 12:40 • 16537 перегляди

Обвинувачений у справі Ірини Фаріон не проходив поліграф: "Мені ніхто не пропонував"

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що йому не пропонували пройти поліграф. Наступне засідання у справі відбудеться 26 березня 2025 року.

Суспільство • 13 березня, 14:58 • 26925 перегляди

Суд оголосив перерву у засіданні щодо вбивства Фаріон до 13 березня

Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 березня у справі про вбивство Ірини Фаріон через проблеми з відеоматеріалами. Підозрюваному 18-річному Вячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Суспільство • 10 березня, 13:34 • 13868 перегляди

Справа про вбивство Фаріон: суд продовжив тримання під вартою Зінченка до 24 квітня

Вʼячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, продовжили запобіжний захід до 24 квітня 2025 року. Наступні судові засідання призначено на 10 і 13 березня.

Кримінал та НП • 26 лютого, 13:59 • 21422 перегляди

У Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон: трансляцію припинили

У Шевченківському райсуді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд припинив пряму трансляцію через перехід до дослідження письмових доказів.

Суспільство • 26 лютого, 10:04 • 27174 перегляди

Справа про вбивство Фаріон: суд призначив наступне засідання на 26 лютого

У Шевченківському райсуді Львова відбулось засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Наступні засідання призначені на 26 лютого, 10 та 13 березня.

Кримінал та НП • 13 лютого, 10:29 • 29825 перегляди

Вбивство Фаріон: донька заявила, що її матір хотіли вбити ще за два дні до загибелі

Софія Семчишин заявила про спробу вбивства Ірини Фаріон 17 липня, за два дні до її смерті. Підозрюваний у теплому одязі та рукавицях чекав на Фаріон біля її будинку у 30-градусну спеку, заявила донька Фаріон.

Кримінал та НП • 27 січня, 09:56 • 22923 перегляди

Вбивство Фаріон: суд оголосив перерву до 13 лютого

Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 лютого у справі про вбивство Ірини Фаріон. Донька загиблої подала клопотання про відшкодування 15 млн грн, які планує передати на підтримку ЗСУ.

Кримінал та НП • 13 січня, 11:46 • 22046 перегляди

Вбивство Фаріон: суд продовжив арешт обвинуваченому Зінченку до березня

Шевченківський суд Львова продовжив тримання під вартою В'ячеслава Зінченка до 4 березня без права на заставу. Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Фаріон загрожує довічне ув'язнення.

Кримінал та НП • 3 січня, 10:48 • 24995 перегляди

У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон: відео

У Львові перейменували вулицю Технічну на честь філологині Ірини Фаріон, яка загинула від обстрілу 19 липня. Урочисте відкриття вулиці відбулося за участі голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Суспільство • 1 січня, 14:30 • 24309 перегляди

Справу про вбивство Фаріон передали до суду

Прокуратура передала до суду справу про вбивство Ірини Фаріон. 18-річному жителю Дніпра, який застрелив громадську діячку через мовне питання, загрожує довічне ув'язнення.

Кримінал та НП • 26 грудня, 07:56 • 13759 перегляди

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: підозрюваному загрожує довічне

Справу про вбивство Ірини Фаріон перекваліфікували на вбивство з мотивів національної нетерпимості. 18-річному підозрюваному з Дніпра, який був учасником проросійських груп, тепер загрожує довічне ув'язнення.

Кримінал та НП • 26 грудня, 07:28 • 14739 перегляди

У Львові з'явиться вулиця на честь Ірини Фаріон

Львівська міська рада ухвалила рішення про найменування вулиці в Галицькому районі на честь Ірини Фаріон. Вулиця пролягатиме від вулиці Матейка до перетину вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Суспільство • 28 листопада, 13:34 • 14660 перегляди

Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Фаріон

Галицький районний суд Львова продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон ще на 60 діб. Чоловіка, якого затримали у Дніпрі, утримуватимуть без права на заставу до 12 січня 2025 року.

Політика • 13 листопада, 14:19 • 17484 перегляди

Тренер ФК "Троєщина" Денис Скляренко загинув на фронті

Денис Скляренко, тренер футбольного клубу "Троєщина", загинув на Куп'янському напрямку. Він добровільно приєднався до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення і служив у 112-й бригаді.

Війна • 12 жовтня, 18:10 • 37350 перегляди

Попри апеляцію адвоката: суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Апеляційний суд відхилив скаргу адвоката та залишив 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон під вартою без права застави. Прокуратура наполягала на такому запобіжному заході.

Політика • 8 жовтня, 10:29 • 10759 перегляди

Василь Особа, чоловік доньки Фаріон, загинув на війні з рф

Василь Особа, зять Ірини Фаріон, загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Він був бійцем Легіону Свободи, мінометником у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".

Суспільство • 6 жовтня, 11:03 • 31958 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

Галицький районний суд Львова продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Також суд продовжив термін досудового розслідування у справі до січня 2025.

Суспільство • 19 вересня, 12:17 • 21648 перегляди

Суд продовжив розслідування вбивства Ірини Фаріон до 2025 року

Галицький райсуд Львова продовжив термін досудового розслідування у справі вбивства Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Прокурори пояснили необхідність додаткових експертиз для дослідження доказів.

Суспільство • 19 вересня, 12:06 • 16857 перегляди

Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваний просить подовжити йому запобіжний захід

У Львові розпочався суд щодо продовження запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Обвинувачений просить подовжити запобіжний захід, побоюючись за своє життя у СІЗО.

Суспільство • 19 вересня, 11:25 • 14311 перегляди

Донька Ірини Фаріон отримала охорону після вбивства матері

Поліція забезпечила охорону Софії Семчишин, доньки вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримано та взято під варту без права на заставу.

Кримінал та НП • 14 серпня, 14:11 • 20215 перегляди

Вбивство Фаріон: адвокат заборонив підозрюваному коментувати справу

Адвокат В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, заборонив йому коментувати справу. Суд залишив Зінченка під вартою, відхиливши прохання захисту про домашній арешт.

Кримінал та НП • 5 серпня, 14:18 • 17811 перегляди

Вбивство Ірини Фаріон: суд залишив підозрюваного під вартою

Львівський апеляційний суд відхилив прохання захисту про домашній арешт для В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Підозрюваний залишиться під вартою до 22 вересня без можливості внесення застави.

Кримінал та НП • 5 серпня, 13:19 • 108225 перегляди

Вбивство Ірини Фаріон: суд розпочав розгляд скарги про зміну запобіжного заходу підозрюваному

Львівський апеляційний суд розпочав розгляд скарги про зміну запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку. Захист просить призначити домашній арешт замість тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві професорки Ірини Фаріон.

Суспільство • 5 серпня, 12:39 • 16258 перегляди

Іменем Ірини Фаріон назвуть вулицю: міськрада Івано-Франківська затвердила перейменування

Міська рада Івано-Франківська вирішила перейменувати вулицю Гвардійську на честь Ірини Фаріон. Також планується проводити книжкові ярмарки та закликати до спілкування українською мовою при наданні послуг.

Суспільство • 2 серпня, 13:07 • 23352 перегляди

Вбивство Фаріон: у лісі на околицях Львова знайшли будинок, який міг використовувати підозрюваний

Правоохоронці виявили будинок, яким міг користуватися підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. З приміщення вилучено низку предметів, які можуть містити докази злочину.

Кримінал та НП • 2 серпня, 09:28 • 16288 перегляди

Вбивство Фаріон: захист підозрюваного подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу

Ігор Сулима, єдиний адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, подав апеляцію на ухвалу суду про тримання під вартою без застави. Він просив суд про м'якший запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Суспільство • 31 липня, 12:00 • 14443 перегляди

Укрпошта спростовує випуск офіційної марки з Іриною Фаріон

Укрпошта не випускала офіційної марки, присвяченої Ірині Фаріон. Марки з її зображенням були виготовлені в рамках комерційного проекту "Власна марка" на замовлення приватних осіб, які мали відповідні дозволи.

Суспільство • 27 липня, 20:50 • 22517 перегляди

"Можливо син був як співучасник, але не вірю, що вбивав": мама підозрюваного у вбивстві Фаріон

Мати В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, вважає, що син міг бути співучасником, але не вбивцею. Вона стверджує, що син любить привертати увагу, але не здатний на вбивство.

Кримінал та НП • 27 липня, 11:10 • 28726 перегляди