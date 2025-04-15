Ірина Фаріон

Шевченківський райсуд Львова продовжив на 60 днів арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Він залишатиметься під вартою до 8 червня, наступне засідання 29 квітня.
Портретна експертиза підтвердила присутність підозрюваного на фото з місця вбивства Ірини Фаріон.
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що йому не пропонували пройти поліграф. Наступне засідання у справі відбудеться 26 березня 2025 року.
Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 березня у справі про вбивство Ірини Фаріон через проблеми з відеоматеріалами. Підозрюваному 18-річному Вячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.
Вʼячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, продовжили запобіжний захід до 24 квітня 2025 року. Наступні судові засідання призначено на 10 і 13 березня.
У Шевченківському райсуді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд припинив пряму трансляцію через перехід до дослідження письмових доказів.
У Шевченківському райсуді Львова відбулось засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Наступні засідання призначені на 26 лютого, 10 та 13 березня.
Софія Семчишин заявила про спробу вбивства Ірини Фаріон 17 липня, за два дні до її смерті. Підозрюваний у теплому одязі та рукавицях чекав на Фаріон біля її будинку у 30-градусну спеку, заявила донька Фаріон.
Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 лютого у справі про вбивство Ірини Фаріон. Донька загиблої подала клопотання про відшкодування 15 млн грн, які планує передати на підтримку ЗСУ.
Шевченківський суд Львова продовжив тримання під вартою В'ячеслава Зінченка до 4 березня без права на заставу. Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Фаріон загрожує довічне ув'язнення.
У Львові перейменували вулицю Технічну на честь філологині Ірини Фаріон, яка загинула від обстрілу 19 липня. Урочисте відкриття вулиці відбулося за участі голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Прокуратура передала до суду справу про вбивство Ірини Фаріон. 18-річному жителю Дніпра, який застрелив громадську діячку через мовне питання, загрожує довічне ув'язнення.
Справу про вбивство Ірини Фаріон перекваліфікували на вбивство з мотивів національної нетерпимості. 18-річному підозрюваному з Дніпра, який був учасником проросійських груп, тепер загрожує довічне ув'язнення.
Львівська міська рада ухвалила рішення про найменування вулиці в Галицькому районі на честь Ірини Фаріон. Вулиця пролягатиме від вулиці Матейка до перетину вулиць Устияновича та Бібліотечної.
Галицький районний суд Львова продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон ще на 60 діб. Чоловіка, якого затримали у Дніпрі, утримуватимуть без права на заставу до 12 січня 2025 року.
Денис Скляренко, тренер футбольного клубу "Троєщина", загинув на Куп'янському напрямку. Він добровільно приєднався до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення і служив у 112-й бригаді.
Апеляційний суд відхилив скаргу адвоката та залишив 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон під вартою без права застави. Прокуратура наполягала на такому запобіжному заході.
Василь Особа, зять Ірини Фаріон, загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Він був бійцем Легіону Свободи, мінометником у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".
Галицький районний суд Львова продовжив тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Також суд продовжив термін досудового розслідування у справі до січня 2025.
Галицький райсуд Львова продовжив термін досудового розслідування у справі вбивства Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Прокурори пояснили необхідність додаткових експертиз для дослідження доказів.
У Львові розпочався суд щодо продовження запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Обвинувачений просить подовжити запобіжний захід, побоюючись за своє життя у СІЗО.
Поліція забезпечила охорону Софії Семчишин, доньки вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримано та взято під варту без права на заставу.
Адвокат В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, заборонив йому коментувати справу. Суд залишив Зінченка під вартою, відхиливши прохання захисту про домашній арешт.
Львівський апеляційний суд відхилив прохання захисту про домашній арешт для В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Підозрюваний залишиться під вартою до 22 вересня без можливості внесення застави.
Львівський апеляційний суд розпочав розгляд скарги про зміну запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку. Захист просить призначити домашній арешт замість тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві професорки Ірини Фаріон.
Міська рада Івано-Франківська вирішила перейменувати вулицю Гвардійську на честь Ірини Фаріон. Також планується проводити книжкові ярмарки та закликати до спілкування українською мовою при наданні послуг.
Правоохоронці виявили будинок, яким міг користуватися підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. З приміщення вилучено низку предметів, які можуть містити докази злочину.
Ігор Сулима, єдиний адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, подав апеляцію на ухвалу суду про тримання під вартою без застави. Він просив суд про м'якший запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Укрпошта не випускала офіційної марки, присвяченої Ірині Фаріон. Марки з її зображенням були виготовлені в рамках комерційного проекту "Власна марка" на замовлення приватних осіб, які мали відповідні дозволи.
Мати В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, вважає, що син міг бути співучасником, але не вбивцею. Вона стверджує, що син любить привертати увагу, але не здатний на вбивство.