Ірина Фаріон

"Можливо син був як співучасник, але не вірю, що вбивав": мама підозрюваного у вбивстві Фаріон

Мати В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, вважає, що син міг бути співучасником, але не вбивцею. Вона стверджує, що син любить привертати увагу, але не здатний на вбивство.