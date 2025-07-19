Рік з дня вбивства: у Львові вшанували пам'ять Ірини Фаріон

У Львові вшанували пам'ять Ірини Фаріон, яку рівно рік тому було вбито, передає УНН.

Рівно рік тому в цьому дворі, на цьому місці, було вбито Ірину Фаріон. Люди прийшли, щоб вшанувати памʼять українки. Львів не забуде! Світла Памʼять - написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Доповнення

19 липня 2024 року невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

25 липня того ж року у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.