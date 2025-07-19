Год со дня убийства: во Львове почтили память Ирины Фарион

Во Львове почтили память Ирины Фарион, которая ровно год назад была убита, передает УНН.

Ровно год назад в этом дворе, на этом месте, была убита Ирина Фарион. Люди пришли, чтобы почтить память украинки. Львов не забудет! Светлая Память - написал мэр Львова Андрей Садовый.

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19 июля 2024 года неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион скончалась.

25 июля того же года в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.