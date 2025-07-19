Год со дня убийства: во Львове почтили память Ирины Фарион
Киев • УНН
Во Львове почтили память Ирины Фарион, убитой год назад. Мэр города Андрей Садовый отметил, что Львов не забудет ее. 18-летнему Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение по подозрению в убийстве.
Во Львове почтили память Ирины Фарион, которая ровно год назад была убита, передает УНН.
Ровно год назад в этом дворе, на этом месте, была убита Ирина Фарион. Люди пришли, чтобы почтить память украинки. Львов не забудет! Светлая Память
Дополнение
19 июля 2024 года неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион скончалась.
25 июля того же года в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.
Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.