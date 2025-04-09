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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ирина Фарион

Украинский лингвист и политический деятель
Новости по теме

Дело об убийстве Фарион: суд продлил арест для Зинченко до 8 июня

Шевченковский райсуд Львова продлил на 60 дней арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Он будет оставаться под стражей до 8 июня, следующее заседание 29 апреля.

Криминал и ЧП • 9 апреля, 09:49 • 7124 просмотра

Дело об убийстве Фарион дополнили новыми доказательствами: портретная экспертиза подтвердила подозреваемого на фото

Портретная экспертиза подтвердила присутствие подозреваемого на фото с места убийства Ирины Фарион.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 12:40 • 16408 просмотра

Обвиняемый по делу Ирины Фарион не проходил полиграф: "Мне никто не предлагал"

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Следующее заседание по делу состоится 26 марта 2025 года.

Общество • 13 марта, 14:58 • 26919 просмотра

Суд объявил перерыв в заседании по делу об убийстве Фарион до 13 марта

Шевченковский суд Львова объявил перерыв до 13 марта в деле об убийстве Ирины Фарион из-за проблем с видеоматериалами. Подозреваемому 18-летнему Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение.

Общество • 10 марта, 13:34 • 13864 просмотра

Дело об убийстве Фарион: суд продлил содержание под стражей Зинченко до 24 апреля

Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, продлили меру пресечения до 24 апреля 2025 года. Следующие судебные заседания назначены на 10 и 13 марта.

Криминал и ЧП • 26 февраля, 13:59 • 21393 просмотра

Во Львове началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион: трансляцию прекратили

В Шевченковском райсуде Львова началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд прекратил прямую трансляцию из-за перехода к исследованию письменных доказательств.

Общество • 26 февраля, 10:04 • 27149 просмотра

Дело об убийстве Фарион: суд назначил следующее заседание на 26 февраля

В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Следующие заседания назначены на 26 февраля, 10 и 13 марта.

Криминал и ЧП • 13 февраля, 10:29 • 29813 просмотра

Убийство Фарион: дочь заявила, что ее мать хотели убить еще за два дня до гибели

София Семчишин заявила о попытке убийства Ирины Фарион 17 июля, за два дня до ее смерти. Подозреваемый в теплой одежде и перчатках ждал Фарион возле ее дома в 30-градусную жару, заявила дочь Фарион.

Криминал и ЧП • 27 января, 09:56 • 22922 просмотра

Убийство Фарион: суд объявил перерыв до 13 февраля

Шевченковский суд Львова объявил перерыв до 13 февраля по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь погибшей подала ходатайство о возмещении 15 млн грн, которые планирует передать на поддержку ВСУ.

Криминал и ЧП • 13 января, 11:46 • 22042 просмотра

Убийство Фарион: суд продлил арест обвиняемому Зинченко до марта

Шевченковский суд Львова продлил содержание под стражей Вячеслава Зинченко до 4 марта без права на залог. Подозреваемому в убийстве языковеда Фарион грозит пожизненное заключение.

Криминал и ЧП • 3 января, 10:48 • 24991 просмотра

Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион: видео

Во Львове переименовали улицу Техническую в честь филолога Ирины Фарион, которая погибла от обстрела 19 июля. Торжественное открытие улицы состоялось при участии председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Общество • 1 января, 14:30 • 24305 просмотра

Дело об убийстве Фарион передали в суд

Прокуратура передала в суд дело об убийстве Ирины Фарион. 18-летнему жителю Днепра, который застрелил общественного деятеля из-за языкового вопроса, грозит пожизненное заключение.

Криминал и ЧП • 26 декабря, 07:56 • 13756 просмотра

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали: подозреваемому грозит пожизненное

Дело об убийстве Ирины Фарион переквалифицировали на убийство по мотивам национальной нетерпимости. 18-летнему подозреваемому из Днепра, который был участником пророссийских групп, теперь грозит пожизненное заключение.

Криминал и ЧП • 26 декабря, 07:28 • 14737 просмотра

Во Львове появится улица в честь Ирины Фарион

Львовский городской совет принял решение о наименовании улицы в Галицком районе в честь Ирины Фарион. Улица будет пролегать от улицы Матейка до пересечения улиц Устияновича и Библиотечной.

Общество • 28 ноября, 13:34 • 14656 просмотра

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион

Галицкий районный суд Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион еще на 60 суток. Мужчину, которого задержали в Днепре, будут удерживать без права на залог до 12 января 2025 года.

политика • 13 ноября, 14:19 • 17482 просмотра

Тренер ФК «Троещина» Денис Скляренко погиб на фронте

Денис Скляренко, тренер футбольного клуба «Троещина», погиб на Купянском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и служил в 112-й бригаде.

Война • 12 октября, 18:10 • 37347 просмотра

Несмотря на апелляцию адвоката: суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Апелляционный суд отклонил жалобу адвоката и оставил 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион под стражей без права залога. Прокуратура настаивала на такой мере пресечения.

политика • 8 октября, 10:29 • 10758 просмотра

Василий Особа, муж дочери Фарион, погиб на войне с РФ

Василий Особа, зять Ирины Фарион, погиб в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Он был бойцом Легиона Свободы, минометчиком в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».

Общество • 6 октября, 11:03 • 31957 просмотра

Суд продолжил меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион

Галицкий районный суд Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Также суд продлил срок досудебного расследования по делу до 26 января 2025 года.

Общество • 19 сентября, 12:17 • 21647 просмотра

Суд продлил расследование убийства Ирины Фарион до 2025 года

Галицкий райсуд Львова продлил срок досудебного расследования по делу убийства Ирины Фарион до 26 января 2025 года. Прокуроры объяснили необходимость дополнительных экспертиз для исследования доказательств.

Общество • 19 сентября, 12:06 • 16856 просмотра

Убийство Ирины Фарион: подозреваемый просит продлить ему меру пресечения

Во Львове начался суд о продлении меры пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Обвиняемый просит продлить меру пресечения, опасаясь за свою жизнь в СИЗО.

Общество • 19 сентября, 11:25 • 14310 просмотра

Дочь Ирины Фарион получила охрану после убийства матери

Полиция обеспечила охрану Софии Семчишин, дочери убитой языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый в убийстве Фарион задержан и взят под стражу без права на залог.

Криминал и ЧП • 14 августа, 14:11 • 20214 просмотра

Убийство Фарион: адвокат запретил подозреваемому комментировать дело

Адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, запретил ему комментировать дело. Суд оставил Зинченко под стражей, отклонив просьбу защиты о домашнем аресте.

Криминал и ЧП • 5 августа, 14:18 • 17809 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Львовский апелляционный суд отклонил просьбу защиты о домашнем аресте для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый останется под стражей до 22 сентября без возможности внесения залога.

Криминал и ЧП • 5 августа, 13:19 • 108223 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд начал рассмотрение жалобы об изменении меры пресечения подозреваемому

Львовский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы об изменении меры пресечения Вячеславу Зинченко. Защита просит назначить домашний арест вместо содержания под стражей для подозреваемого в убийстве профессора Ирины Фарион.

Общество • 5 августа, 12:39 • 16257 просмотра

Именем Ирины Фарион назовут улицу: горсовет Ивано-Франковска утвердил переименование

Городской совет Ивано-Франковска решил переименовать улицу Гвардейскую в честь Ирины Фарион. Также планируется проводить книжные ярмарки и призывать к общению на украинском языке при предоставлении услуг.

Общество • 2 августа, 13:07 • 23351 просмотра

Убийство Фарион: в лесу в окрестностях Львова нашли дом, который мог использовать подозреваемый

Правоохранители обнаружили дом, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Из помещения изъят ряд предметов, которые могут содержать доказательства преступления.

Криминал и ЧП • 2 августа, 09:28 • 16288 просмотра

Убийство Фарион: защита подозреваемого подала апелляцию относительно избранной меры пресечения

Игорь Сулима, единственный адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, подал апелляцию на постановление суда о содержании под стражей без залога. Он просил суд о более мягкой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте.

Общество • 31 июля, 12:00 • 14443 просмотра

Укрпочта опровергает выпуск официальной марки с Ириной Фарион

Укрпочта не выпускала официальной марки, посвященной Ирине Фарион. Марки с ее изображением были изготовлены в рамках коммерческого проекта "Собственная марка" по заказу частных лиц, которые имели соответствующие разрешения.

Общество • 27 июля, 20:50 • 22505 просмотра

«Возможно сын был как соучастник, но не верю, что убивал": мама подозреваемого в убийстве Фарион

Мать Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, считает, что сын мог быть соучастником, но не убийцей. Она утверждает, что сын любит привлекать внимание, но не способен на убийство.

Криминал и ЧП • 27 июля, 11:10 • 28726 просмотра