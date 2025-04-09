Ирина Фарион

Шевченковский райсуд Львова продлил на 60 дней арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Он будет оставаться под стражей до 8 июня, следующее заседание 29 апреля.
Портретная экспертиза подтвердила присутствие подозреваемого на фото с места убийства Ирины Фарион.
Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Следующее заседание по делу состоится 26 марта 2025 года.
Шевченковский суд Львова объявил перерыв до 13 марта в деле об убийстве Ирины Фарион из-за проблем с видеоматериалами. Подозреваемому 18-летнему Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение.
Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, продлили меру пресечения до 24 апреля 2025 года. Следующие судебные заседания назначены на 10 и 13 марта.
В Шевченковском райсуде Львова началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд прекратил прямую трансляцию из-за перехода к исследованию письменных доказательств.
В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Следующие заседания назначены на 26 февраля, 10 и 13 марта.
София Семчишин заявила о попытке убийства Ирины Фарион 17 июля, за два дня до ее смерти. Подозреваемый в теплой одежде и перчатках ждал Фарион возле ее дома в 30-градусную жару, заявила дочь Фарион.
Шевченковский суд Львова объявил перерыв до 13 февраля по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь погибшей подала ходатайство о возмещении 15 млн грн, которые планирует передать на поддержку ВСУ.
Шевченковский суд Львова продлил содержание под стражей Вячеслава Зинченко до 4 марта без права на залог. Подозреваемому в убийстве языковеда Фарион грозит пожизненное заключение.
Во Львове переименовали улицу Техническую в честь филолога Ирины Фарион, которая погибла от обстрела 19 июля. Торжественное открытие улицы состоялось при участии председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.
Прокуратура передала в суд дело об убийстве Ирины Фарион. 18-летнему жителю Днепра, который застрелил общественного деятеля из-за языкового вопроса, грозит пожизненное заключение.
Дело об убийстве Ирины Фарион переквалифицировали на убийство по мотивам национальной нетерпимости. 18-летнему подозреваемому из Днепра, который был участником пророссийских групп, теперь грозит пожизненное заключение.
Львовский городской совет принял решение о наименовании улицы в Галицком районе в честь Ирины Фарион. Улица будет пролегать от улицы Матейка до пересечения улиц Устияновича и Библиотечной.
Галицкий районный суд Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион еще на 60 суток. Мужчину, которого задержали в Днепре, будут удерживать без права на залог до 12 января 2025 года.
Денис Скляренко, тренер футбольного клуба «Троещина», погиб на Купянском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и служил в 112-й бригаде.
Апелляционный суд отклонил жалобу адвоката и оставил 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион под стражей без права залога. Прокуратура настаивала на такой мере пресечения.
Василий Особа, зять Ирины Фарион, погиб в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Он был бойцом Легиона Свободы, минометчиком в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».
Галицкий районный суд Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Также суд продлил срок досудебного расследования по делу до 26 января 2025 года.
Галицкий райсуд Львова продлил срок досудебного расследования по делу убийства Ирины Фарион до 26 января 2025 года. Прокуроры объяснили необходимость дополнительных экспертиз для исследования доказательств.
Во Львове начался суд о продлении меры пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Обвиняемый просит продлить меру пресечения, опасаясь за свою жизнь в СИЗО.
Полиция обеспечила охрану Софии Семчишин, дочери убитой языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый в убийстве Фарион задержан и взят под стражу без права на залог.
Адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, запретил ему комментировать дело. Суд оставил Зинченко под стражей, отклонив просьбу защиты о домашнем аресте.
Львовский апелляционный суд отклонил просьбу защиты о домашнем аресте для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый останется под стражей до 22 сентября без возможности внесения залога.
Львовский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы об изменении меры пресечения Вячеславу Зинченко. Защита просит назначить домашний арест вместо содержания под стражей для подозреваемого в убийстве профессора Ирины Фарион.
Городской совет Ивано-Франковска решил переименовать улицу Гвардейскую в честь Ирины Фарион. Также планируется проводить книжные ярмарки и призывать к общению на украинском языке при предоставлении услуг.
Правоохранители обнаружили дом, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Из помещения изъят ряд предметов, которые могут содержать доказательства преступления.
Игорь Сулима, единственный адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, подал апелляцию на постановление суда о содержании под стражей без залога. Он просил суд о более мягкой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте.
Укрпочта не выпускала официальной марки, посвященной Ирине Фарион. Марки с ее изображением были изготовлены в рамках коммерческого проекта "Собственная марка" по заказу частных лиц, которые имели соответствующие разрешения.
Мать Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, считает, что сын мог быть соучастником, но не убийцей. Она утверждает, что сын любит привлекать внимание, но не способен на убийство.