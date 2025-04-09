Ирина Фарион

«Возможно сын был как соучастник, но не верю, что убивал": мама подозреваемого в убийстве Фарион

Мать Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, считает, что сын мог быть соучастником, но не убийцей. Она утверждает, что сын любит привлекать внимание, но не способен на убийство.