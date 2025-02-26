Во Львове началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион: трансляцию прекратили

В Шевченковском райсуде Львова, 26 февраля началось заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, на котором будут исследовать письменные доказательства. Впрочем, по требованию судей, прямую трансляцию заседания прекратили, передает корреспондент УНН.

Детали

С учетом норм законодательства приняли решение о прекращении прямой трансляции, поскольку переходим к исследованию доказательств. Другие полномочия, которые предоставлены законом журналистам относительно пребывания в зале судебного заседания следить и проводить записи - на данной стадии не оспаривается - заявил судья.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

13 февраля состоялось судебное заседание, на котором прокурор и адвокаты получили задание на суде начать с письменных доказательств.