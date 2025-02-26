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У Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон: трансляцію припинили

У Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон: трансляцію припинили

Київ  •  УНН

 • 25081 перегляди

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У Шевченківському райсуді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд припинив пряму трансляцію через перехід до дослідження письмових доказів.

У Шевченківському райсуді Львова, 26 лютого розпочалося засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон, на якому досліджуватимуть письмові докази. Втім, на вимогу суддів, пряму трансляцію засідання припинили, передає кореспондент УНН.

Деталі

З урахуванням норм законодавства прийняли ухвалу про припинення прямої трансляції, оскільки переходимо до дослідження доказів. Інші повноваження, які надані законом журналістам щодо перебування в залі судового засідання слідкувати і проводити записи — на даній стадії не заперечується

- заявив суддя.

Доповнення

19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

13 лютого відбулося судове засідання, на якому прокурор та адвокати отримали завдання на суді розпочати з письмових доказів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
iryna-farionІрина Фаріон
dniproДніпро
lvivЛьвів

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