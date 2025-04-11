Дніпро (ріка)

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25327 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153651 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137508 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133557 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133822 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195951 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77497 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164579 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116781 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5811 перегляди

На Херсонщині окупанти тренуються на цивільних FPV-дронами, полюють на дітей - Сили оборони Півдня

В острівній зоні Херсонщини росіяни облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів та використовують цивільних, зокрема дітей, для тренувань, полюючи на них.

Війна • 31 березня, 08:00 • 20899 перегляди

"росія глузує з миротворчих зусиль світу": Зеленський показав наслідки нічної атаки рф дронами

Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф дронами. Масований удар прийшовся по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

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Європа розглядає різні варіанти щодо контингенту в Україні, у тому числі "десь вздовж річки Дніпро" - AP

Європейські військові планують варіанти розгортання контингенту в Україні, включаючи розміщення вздовж річки Дніпро. Чисельність сил може становити від 10 000 до 30 000 військовослужбовців.

Війна • 27 березня, 10:59 • 27382 перегляди

У Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом: що відомо

З 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 41179 перегляди

Побачив лебедя і кинувся до нього: у Києві рятувальники витягнули собаку з крижаної води

На затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Водолази ДСНС успішно врятували тварину та передали її вдячній господині.

Київ • 18 лютого, 13:45 • 33839 перегляди

Робота транспорту під час тривог у Києві: що вирішили у КМВА

КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.

Суспільство • 6 лютого, 18:28 • 102710 перегляди

У Києві уламки збитого дрона впали у водойму: що відомо про інцидент

У Дніпровському районі Києва уламки збитого дрона впали у водойму, попередньо без пожежі та постраждалих. У соцмережах поширюється відео дрона, що плаває у Дніпрі.

Війна • 21 січня, 19:37 • 68568 перегляди

Майже вся острівна зона Дніпра на Херсонщині під вогневим контролем Сил оборони

Майже вся острівна зона Дніпра на Херсонщині перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щодня окупанти здійснюють 5-7 спроб висадки на островах, зокрема на острові Козацький, але безуспішно.

Війна • 25 грудня, 14:52 • 22438 перегляди

рф на Запоріжжі готує штурмовиків до проведення атак на деяких ділянках - "Південь"

Окупанти проводять ротацію та тренують штурмовиків на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках. За добу ворог втратив 68 військових, техніку та здійснив 7 невдалих спроб штурму в гирлі Дніпра.

Війна • 9 грудня, 08:32 • 18975 перегляди

Сили оборони відбили на Покровському напрямку 21 атаку, триває 11 боєзіткнень

На Покровському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах 5 населених пунктів. Загалом за добу відбулося 119 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках.

Війна • 6 грудня, 14:39 • 21716 перегляди

російські військові тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра в Херсоні - партизани

Двоє військових з 61-ї бригади морської піхоти рф загинули після атаки дрона біля острова Білогрудий. Партизани повідомляють про часті випадки загибелі росіян через погану підготовку та складні умови.

Війна • 5 грудня, 08:41 • 19618 перегляди

В районі Антонівського мосту загострилася ситуація: чи є ризик форсування Дніпра

Біля Антонівського мосту в Херсоні загострилася ситуація через тренування росіян з форсування річки малими групами. Сили оборони Півдня повідомляють про щоденні бойові зіткнення, але масштабного форсування не очікується.

Війна • 27 листопада, 14:02 • 20343 перегляди

Переважна більшість островів в районі Херсону під контролем Сил оборони

Сили оборони України утримують під контролем більшість островів в районі Херсона. Ворог щодня намагається висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.

Війна • 29 жовтня, 18:51 • 24792 перегляди

Генштаб: 166 боїв на фронті, третина - на Покровському напрямку

За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

Війна • 23 жовтня, 05:19 • 24248 перегляди

Окупанти в основному обстрілюють Кривий Ріг балістикою - РВА

Окупанти обстрілюють Кривий Ріг переважно балістичними ракетами з Криму. Після відступу ворога за Дніпро припинилися обстріли артилерією та РСЗВ, повідомив голова Криворізької РВА.

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На Запоріжжі частина військових рф відмовляється виконувати бойові завдання - "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" повідомляють про непокору солдатів 70-го мотострілецького полку РФ на Запорізькому напрямку. Причини - побори з боку командування, відсутність належного спорядження та насильство над тими, хто відмовляється платити.

Війна • 15 жовтня, 11:28 • 13258 перегляди

У Києві після вживання алкоголю підліток впав у Дніпро. Його витягли та передали медикам

15-річний юнак після вживання алкоголю впав у Дніпро і поплив за течією. Перехожі зняли це на відео, викликали поліцію та витягли хлопця з води.

Кримінал та НП • 10 жовтня, 14:34 • 17169 перегляди

росіяни відправляють на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків - “АТЕШ”

Угруповання "Дніпро" направляє непідготовлених мобілізованих та строковиків на Дніпровські острови. За даними руху "АТЕШ", це робиться для приховування реальних втрат, багато солдатів гинуть ще на підходах.

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В окупованому Енергодарі аварійне відключення електроенергії

В Енергодарі сталося аварійне відключення електроенергії через неполадки за межами міста. Причина відключення невідома.

Війна • 5 жовтня, 14:59 • 21144 перегляди

Загибель командира 186 батальйону Гриба: проводиться службове розслідування

123 бригада тероборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба. Журналіст заявив про самогубство комбата після відступу батальйону з Вугледара.

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Вже пройшла близько 30 тисяч морських миль навколо Європи: козацька чайка прибула до Лондона

Український човен XVIII століття прибув до королівських доків Лондона після 30 тисяч миль подорожі. На борту проводитимуться екскурсії та культурні заходи для всіх охочих.

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Домашні завдання та навіть відрахування за прогули: на Київщині відновив свою діяльність Університет для людей старшого віку

У Броварському Університеті третього віку є розклад занять, тут дають домашні завдання і, навіть, відраховують за пропуски лекцій без поважних причин.

Суспільство • 2 жовтня, 16:57 • 140918 перегляди

Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти для "зеленої" енергетики

Міненерго повідомило про перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики. Аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року, максимальна ціна - 9 євроцентів за 1 кВт-год.

Економіка • 27 вересня, 08:24 • 16255 перегляди

На фронті відбулось 226 боїв за добу, армія рф скинула 27 КАБів на курщину - Генштаб

За добу відбулося 226 бойових зіткнень на фронті. Найактивніші атаки були на Курахівському та Покровському напрямках. Російська авіація завдала 18 ударів по курській області, скинувши 27 керованих авіабомб.

Війна • 20 вересня, 05:37 • 16162 перегляди

Сили оборони знищили “Град” на лівобережжі Херсонщини – Лиховій

Українські сили знищили РСЗВ "Град" біля села Раденськ на окупованій частині Херсонщини. На лівобережжі Дніпра відбувається дві третини всіх штурмів, які фіксують українські військові.

Війна • 16 серпня, 07:29 • 29303 перегляди

Лиховій про плацдарм на лівому березі Дніпра біля Кринок: там відбувається чимало подій

Українські підрозділи успішно відбивають чергові атаки ворога на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Дмитро Лиховій повідомив про активізацію противника та складнощі утримання позицій через особливості місцевості.

Війна • 15 серпня, 08:38 • 25287 перегляди

Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі обмежать у неділю через ремонт

18 серпня з 08:00 до 18:00 рух Дніпровською ГЕС буде обмежено через ремонтні роботи. Об'їзд здійснюватиметься через Арковий міст на о. Хортиця, Нові мости та міст Преображенського.

Суспільство • 14 серпня, 09:07 • 17334 перегляди

У власність держави повернули 35 га землі на Київщині, пов'язаних з екслідером ОПЗЖ

Київська обласна прокуратура відсудила 35 га лісу вартістю 840 млн грн в Обухівському районі. Землі належали компаніям, пов'язаним з колишнім депутатом та співзасновником ОПЗЖ.

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Уночі над Україною можна помилуватися полярним сяйвом

У ніч проти 13 серпня 2024 року над Дніпром та іншими регіонами України було помічено полярне сяйво. Це рідкісне оптичне явище виникає у верхніх шарах атмосфери під впливом заряджених частинок.

Суспільство • 13 серпня, 00:07 • 28194 перегляди