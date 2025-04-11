Дніпро (ріка)

Домашні завдання та навіть відрахування за прогули: на Київщині відновив свою діяльність Університет для людей старшого віку

У Броварському Університеті третього віку є розклад занять, тут дають домашні завдання і, навіть, відраховують за пропуски лекцій без поважних причин.