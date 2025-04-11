Дніпро (ріка)

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
В острівній зоні Херсонщини росіяни облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів та використовують цивільних, зокрема дітей, для тренувань, полюючи на них.
Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф дронами. Масований удар прийшовся по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.
Європейські військові планують варіанти розгортання контингенту в Україні, включаючи розміщення вздовж річки Дніпро. Чисельність сил може становити від 10 000 до 30 000 військовослужбовців.
З 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади.
На затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Водолази ДСНС успішно врятували тварину та передали її вдячній господині.
КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.
У Дніпровському районі Києва уламки збитого дрона впали у водойму, попередньо без пожежі та постраждалих. У соцмережах поширюється відео дрона, що плаває у Дніпрі.
Майже вся острівна зона Дніпра на Херсонщині перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щодня окупанти здійснюють 5-7 спроб висадки на островах, зокрема на острові Козацький, але безуспішно.
Окупанти проводять ротацію та тренують штурмовиків на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках. За добу ворог втратив 68 військових, техніку та здійснив 7 невдалих спроб штурму в гирлі Дніпра.
На Покровському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах 5 населених пунктів. Загалом за добу відбулося 119 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках.
Двоє військових з 61-ї бригади морської піхоти рф загинули після атаки дрона біля острова Білогрудий. Партизани повідомляють про часті випадки загибелі росіян через погану підготовку та складні умови.
Біля Антонівського мосту в Херсоні загострилася ситуація через тренування росіян з форсування річки малими групами. Сили оборони Півдня повідомляють про щоденні бойові зіткнення, але масштабного форсування не очікується.
Сили оборони України утримують під контролем більшість островів в районі Херсона. Ворог щодня намагається висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.
За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.
Окупанти обстрілюють Кривий Ріг переважно балістичними ракетами з Криму. Після відступу ворога за Дніпро припинилися обстріли артилерією та РСЗВ, повідомив голова Криворізької РВА.
Партизани "АТЕШ" повідомляють про непокору солдатів 70-го мотострілецького полку РФ на Запорізькому напрямку. Причини - побори з боку командування, відсутність належного спорядження та насильство над тими, хто відмовляється платити.
15-річний юнак після вживання алкоголю впав у Дніпро і поплив за течією. Перехожі зняли це на відео, викликали поліцію та витягли хлопця з води.
Угруповання "Дніпро" направляє непідготовлених мобілізованих та строковиків на Дніпровські острови. За даними руху "АТЕШ", це робиться для приховування реальних втрат, багато солдатів гинуть ще на підходах.
В Енергодарі сталося аварійне відключення електроенергії через неполадки за межами міста. Причина відключення невідома.
123 бригада тероборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба. Журналіст заявив про самогубство комбата після відступу батальйону з Вугледара.
Український човен XVIII століття прибув до королівських доків Лондона після 30 тисяч миль подорожі. На борту проводитимуться екскурсії та культурні заходи для всіх охочих.
У Броварському Університеті третього віку є розклад занять, тут дають домашні завдання і, навіть, відраховують за пропуски лекцій без поважних причин.
Міненерго повідомило про перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики. Аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року, максимальна ціна - 9 євроцентів за 1 кВт-год.
За добу відбулося 226 бойових зіткнень на фронті. Найактивніші атаки були на Курахівському та Покровському напрямках. Російська авіація завдала 18 ударів по курській області, скинувши 27 керованих авіабомб.
Українські сили знищили РСЗВ "Град" біля села Раденськ на окупованій частині Херсонщини. На лівобережжі Дніпра відбувається дві третини всіх штурмів, які фіксують українські військові.
Українські підрозділи успішно відбивають чергові атаки ворога на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Дмитро Лиховій повідомив про активізацію противника та складнощі утримання позицій через особливості місцевості.
18 серпня з 08:00 до 18:00 рух Дніпровською ГЕС буде обмежено через ремонтні роботи. Об'їзд здійснюватиметься через Арковий міст на о. Хортиця, Нові мости та міст Преображенського.
Київська обласна прокуратура відсудила 35 га лісу вартістю 840 млн грн в Обухівському районі. Землі належали компаніям, пов'язаним з колишнім депутатом та співзасновником ОПЗЖ.
У ніч проти 13 серпня 2024 року над Дніпром та іншими регіонами України було помічено полярне сяйво. Це рідкісне оптичне явище виникає у верхніх шарах атмосфери під впливом заряджених частинок.