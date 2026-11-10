У Києві, Житомирі, Дніпрі та Вінниці повідомляють про потужні поштовхи, схожі на землетрус, що відомо

Жителі Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці повідомляють про незвичні поштовхи й гучні звуки, які нагадували вибухи або землетрус. У деяких будинках, за словами очевидців, відчинялися двері та обсипалася стеля. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

Особливо сильні поштовхи, за повідомленнями місцевих жителів, відчували у Вінниці. Люди розповідають, що прокидалися від раптового тремтіння будівель, а маленькі діти лякалися та починали плакати.

Деякі очевидці стверджують, що в їхніх оселях від вібрації самовільно відчинялися двері та обсипалася стеля. Водночас інші мешканці цих міст зазначають, що взагалі не відчули жодних поштовхів.

Що могло спричинити поштовхи

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною незвичних явищ і чи пов'язані повідомлення з різних міст між собою.

Офіційного підтвердження землетрусу або пояснення походження поштовхів поки немає. Інформація уточнюється.

На Полтавщині стався землетрус