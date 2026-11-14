Ліцензія на виробництво ракет Patriot для України застрягла у Пентагоні - ЗМІ

Процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot досі заблокований у Пентагоні. Про це з посиланням на два джерела повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у X у ніч на 14 листопада, пише УНН.

Обіцянка Трампа щодо виробництва ракет Patriot Україною застрягла в підвішеному стані у Пентагоні. Два джерела повідомляють мені, що оформлення ліцензійних документів залишається заблокованим при Майклі Даффі (заступникові міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення - ред.), попри повідомлення про підписання Рубіо і Гегсетом у жовтні - написав Рауфоглу.

Пентагон, з його слів, поки що не прокоментував ситуацію.

Доповнення

У вересні Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, про що сказав йому.

Після цього Трамп підтвердив, що тема Patriot обговорювалася під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку, однак не відповів, чи погодився на виробництво ракет в Україні.