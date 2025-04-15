Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Також є інформація про швидкісну ціль на Сумщині.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Громадянам рекомендовано слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати повітряну тривогу.
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.
СБУ повідомила про підозру директору російської авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю за пособництво у веденні війни. Під його керівництвом з початку вторгнення вироблено понад 100 бойових літаків для атак на Україну.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. До України тим часом прибули європейські лідери на треті роковини вторгнення рф.
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку на всій території країни.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про оголошення масштабної повітряної тривоги на території України. Причиною стала можлива загроза запуску винищувача МіГ-31К.
Українські військові експерти надали США докази використання західних компонентів у російській зброї. Виявлено іноземні деталі в БПЛА "Орлан-10", включаючи системи наведення та навігації.
По всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Раніше ППО збила 5 балістичних ракет та 40 дронів під час масованої атаки.
росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву, випустивши 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер". Уламки пошкодили будівлі та спричинили пожежі в Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах.
Повітряні Сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу по всій території України. Причиною стала ракетна небезпека через зліт винищувача МіГ-31К.
По всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Причиною стало виявлення зльоту ворожого винищувача МіГ-31К.
ДПСУ повідомляє про стабільну ситуацію на кордоні з білоруссю, попри загрозливий напрямок. У жовтні на аеродромі "Мачулищі" розмістили російський МіГ-31К з можливістю нести "Кинджали".
росія здійснила запуск МБР з астраханської області разом з іншими ракетами під час атаки 21 листопада. Експерти вважають це демонстрацією можливості ядерного удару.
21 листопада рф здійснила масовану ракетну атаку на Дніпро, використавши балістичні та крилаті ракети. ППО збила 6 ракет Х-101, інформація про постраждалих не надходила.
Сили ППО України збили 102 ракети та 42 дрони під час масштабного нападу РФ. Противник задіяв стратегічні бомбардувальники, винищувачі та кораблі для запуску ракет різних типів.
Керівник ЦПД РНБО повідомив про готовність рф до масованих обстрілів та накопичення ракет на аеродромах.
рф піднімала в повітря літаки Ту-95МС та МіГ-31К з "Кинджалами", що спричинило повітряну тривогу. Силами ППО було знищено близько 10 ворожих дронів, які загрожували Києву, обійшлося без руйнувань.
Повітряні сили ЗСУ оголосили ракетну загрозу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".
Українські сили атакували військовий аеродром "Липецьк-2" та завод ім. Свердлова в Росії. Цілями були склади боєприпасів, паливо та авіатехніка на аеродромі, а також виробництво вибухових речовин на заводі.
Під час ракетної атаки на Миколаїв пошкоджено будинки, ринок та інфраструктурний об'єкт, комунальники працюють над ліквідацією наслідків, планується відселення мешканців.
У Миколаєві стався вибух після оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К.
По всій території України оголошено повітряну тривогу через зафіксований зліт винищувача МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для всієї країни.
На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".
Російський винищувач МіГ-31К, здатний нести ракети "Кинджал", прилетів на аеродром "Мачулищі" в Білорусі. Це перший приліт такого літака до Білорусі з квітня 2023 року.
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.
Вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетної атаки на Хмельницьку область. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було, постраждалих немає, також сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed".
Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.
У Києві оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона. Зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Голова КМВА закликає перебувати в укриттях до відбою тривоги.