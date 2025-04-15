Хмельниччина вранці зазнала ракетної атаки рф, влучань по інфраструктурі не було - ОВА

Вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетної атаки на Хмельницьку область. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було, постраждалих немає, також сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed".