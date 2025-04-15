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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13522 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33968 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163858 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140826 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143555 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136592 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136666 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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МіГ-31

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По Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Також є інформація про швидкісну ціль на Сумщині.

Війна • 3 квітня, 11:05 • 9764 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали тривоги.

Війна • 13 березня, 10:45 • 20811 перегляди

Повітряні Сили повідомляють про зліт російського МіГ-31К

Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Громадянам рекомендовано слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати повітряну тривогу.

Війна • 7 березня, 03:44 • 29146 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.

Війна • 3 березня, 09:52 • 33451 перегляди

СБУ повідомила про підозру російському посадовцю, який керує постачанням бойових літаків армії рф

СБУ повідомила про підозру директору російської авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю за пособництво у веденні війни. Під його керівництвом з початку вторгнення вироблено понад 100 бойових літаків для атак на Україну.

Війна • 27 лютого, 12:05 • 25674 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. До України тим часом прибули європейські лідери на треті роковини вторгнення рф.

Війна • 24 лютого, 09:14 • 26666 перегляди

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку на всій території країни.

Суспільство • 8 січня, 08:38 • 20537 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу від МіГ-31К

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про оголошення масштабної повітряної тривоги на території України. Причиною стала можлива загроза запуску винищувача МіГ-31К.

Війна • 31 грудня, 06:02 • 26243 перегляди

Україна передала США докази використання західної електроніки в російських БПЛА

Українські військові експерти надали США докази використання західних компонентів у російській зброї. Виявлено іноземні деталі в БПЛА "Орлан-10", включаючи системи наведення та навігації.

Війна • 20 грудня, 13:16 • 19241 перегляди

По Україні знову повітряна тривога: ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики

По всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Раніше ППО збила 5 балістичних ракет та 40 дронів під час масованої атаки.

Війна • 20 грудня, 10:26 • 19043 перегляди

Армія рф випустила по Києву 8 ракет: уламки впали в трьох районах

росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву, випустивши 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер". Уламки пошкодили будівлі та спричинили пожежі в Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Війна • 20 грудня, 06:40 • 17594 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Повітряні Сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу по всій території України. Причиною стала ракетна небезпека через зліт винищувача МіГ-31К.

Війна • 20 грудня, 04:41 • 19243 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ

По всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Причиною стало виявлення зльоту ворожого винищувача МіГ-31К.

Війна • 3 грудня, 08:31 • 19291 перегляди

Ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною – ДПСУ

ДПСУ повідомляє про стабільну ситуацію на кордоні з білоруссю, попри загрозливий напрямок. У жовтні на аеродромі "Мачулищі" розмістили російський МіГ-31К з можливістю нести "Кинджали".

Війна • 29 листопада, 08:00 • 17498 перегляди

рф все ж таки запустила по Україні МБР "Рубеж"?: у Defense Express заявили про демонстрацію можливості ядерного удару

росія здійснила запуск МБР з астраханської області разом з іншими ракетами під час атаки 21 листопада. Експерти вважають це демонстрацією можливості ядерного удару.

Війна • 21 листопада, 10:24 • 21005 перегляди

Ранкова атака рф на Дніпро: росія випустила міжконтитентальну балістичну ракету та ще 8 ракет, збито шість Х-101

21 листопада рф здійснила масовану ракетну атаку на Дніпро, використавши балістичні та крилаті ракети. ППО збила 6 ракет Х-101, інформація про постраждалих не надходила.

Війна • 21 листопада, 07:29 • 16819 перегляди

Сили оборони повідомили кількість збитих повітряних цілей: ракет і дронів окупантів

Сили ППО України збили 102 ракети та 42 дрони під час масштабного нападу РФ. Противник задіяв стратегічні бомбардувальники, винищувачі та кораблі для запуску ракет різних типів.

Війна • 17 листопада, 13:20 • 36172 перегляди

"У росіян все готово до масованих обстрілів": у ЦПД РНБО пояснили відпрацювання ворогом тактики пусків з імітацією

Керівник ЦПД РНБО повідомив про готовність рф до масованих обстрілів та накопичення ракет на аеродромах.

Війна • 11 листопада, 07:41 • 17034 перегляди

Київ пережив 4,5-годинну тривогу через атаку рф дронами: що відомо

рф піднімала в повітря літаки Ту-95МС та МіГ-31К з "Кинджалами", що спричинило повітряну тривогу. Силами ППО було знищено близько 10 ворожих дронів, які загрожували Києву, обійшлося без руйнувань.

Війна • 11 листопада, 07:29 • 26552 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

Повітряні сили ЗСУ оголосили ракетну загрозу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Війна • 6 листопада, 12:15 • 23915 перегляди

Сили оборони завдали удару по російському аеродрому “Липецьк-2” - Генштаб

Українські сили атакували військовий аеродром "Липецьк-2" та завод ім. Свердлова в Росії. Цілями були склади боєприпасів, паливо та авіатехніка на аеродромі, а також виробництво вибухових речовин на заводі.

Війна • 20 жовтня, 12:14 • 34322 перегляди

Атака рф на Миколаїв: мешканців пошкоджених будинків планується відселити

Під час ракетної атаки на Миколаїв пошкоджено будинки, ринок та інфраструктурний об'єкт, комунальники працюють над ліквідацією наслідків, планується відселення мешканців.

Війна • 15 жовтня, 08:40 • 21645 перегляди

У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку

У Миколаєві стався вибух після оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К.

Війна • 15 жовтня, 08:10 • 34214 перегляди

Повітряна тривога оголошена по всій Україні

По всій території України оголошено повітряну тривогу через зафіксований зліт винищувача МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для всієї країни.

Війна • 11 жовтня, 20:32 • 27023 перегляди

У білорусь прилетів другий російський МіГ-31К - "Гаюн"

На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Війна • 10 жовтня, 10:53 • 16129 перегляди

До білорусі вперше за 1,5 року прибув винищувач МіГ-31К пкс рф - “Беларускі Гаюн”

Російський винищувач МіГ-31К, здатний нести ракети "Кинджал", прилетів на аеродром "Мачулищі" в Білорусі. Це перший приліт такого літака до Білорусі з квітня 2023 року.

Війна • 9 жовтня, 15:25 • 17268 перегляди

Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.

Війна • 7 жовтня, 08:20 • 17774 перегляди

Хмельниччина вранці зазнала ракетної атаки рф, влучань по інфраструктурі не було - ОВА

Вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетної атаки на Хмельницьку область. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було, постраждалих немає, також сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed".

Війна • 7 жовтня, 07:27 • 15107 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.

Війна • 7 жовтня, 06:11 • 20127 перегляди

У Києві працювала ППО на тлі ворожих пусків ракет "Кинджал" - КМВА

У Києві оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона. Зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Голова КМВА закликає перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Війна • 7 жовтня, 05:40 • 15944 перегляди