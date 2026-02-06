Кропивницький з ранку під масованою атакою рф ракетами та дронами - ЦПД
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО Коваленко повідомив про масовану атаку рф на Кропивницький. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу після зльоту МіГ-31К та атаки ворожих дронів.
Російські війська з ранку масовано атакують Кропивницький ракетами та дронами, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян - дрони та ракети
За даними ПС ЗСУ, незадовго до 9 години після зльоту ворожого МіГ-31К, носія ракети "Кинджал", була загроза для Кропивницького, як і крилатих ракет. Раніше сьогодні ПС ЗСУ повідомляло про небезпеку ворожих дронів для Кропивницького. Місцеві пабліки у соцмережах повідомляли про серію вибухів.
У Кропивницькому та області є перебої зі світлом через нічну атаку рф17.09.25, 08:37 • 3400 переглядiв