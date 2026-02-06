Кропивницький з ранку під масованою атакою рф ракетами та дронами - ЦПД

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 34096 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 38219 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 30928 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 44627 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 81498 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32911 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30801 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23358 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 16003 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15418 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
74%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опаленняVideo5 лютого, 23:04 • 11036 перегляди
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo5 лютого, 23:37 • 11837 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 5530 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 10070 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 8258 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 17787 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 34096 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 81498 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 74737 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 104678 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 11990 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 15208 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 24574 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28100 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 60727 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Brent
Starlink

Кропивницький з ранку під масованою атакою рф ракетами та дронами - ЦПД

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

Керівник ЦПД РНБО Коваленко повідомив про масовану атаку рф на Кропивницький. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу після зльоту МіГ-31К та атаки ворожих дронів.

Кропивницький з ранку під масованою атакою рф ракетами та дронами - ЦПД

Російські війська з ранку масовано атакують Кропивницький ракетами та дронами, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян - дрони та ракети

- написав керівник ЦПД РНБО Коваленко.

За даними ПС ЗСУ, незадовго до 9 години після зльоту ворожого МіГ-31К, носія ракети "Кинджал", була загроза для Кропивницького, як і крилатих ракет. Раніше сьогодні ПС ЗСУ повідомляло про небезпеку ворожих дронів для Кропивницького. Місцеві пабліки у соцмережах повідомляли про серію вибухів.

У Кропивницькому та області є перебої зі світлом через нічну атаку рф17.09.25, 08:37 • 3400 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Блогери
Рада національної безпеки і оборони України
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Кропивницький