Такер Карлсон

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23923 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149212 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131637 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132348 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195162 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77311 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164428 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54303 перегляди

Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Міністр фінансів США заявив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яка може стати довгостроковим економічним партнерством. Її вважають частиною мирного плану Трампа.

Економіка • 5 квітня, 03:13 • 11581 перегляди

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.

Війна • 26 березня, 16:19 • 61321 перегляди

У Трампа вважають центральним питанням у війні окуповані території

Спецпосланець США заявив, що найбільша проблема - це окуповані території України.

Війна • 22 березня, 08:38 • 30867 перегляди

Спецпосланець Трампа побачив зв'язок між мирною угодою і питанням про членство України в НАТО

Спеціальний посланець США заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО у разі мирної угоди. Зеленський раніше казав, що США не підтримують вступ.

Війна • 22 березня, 08:19 • 24062 перегляди

У Трампа не виключають, що припинення вогню по енергетиці може бути протягом тижня

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що домовляються про часткове припинення вогню, включно з енергетичною інфраструктурою, яке може бути реалізоване вже за тиждень.

Війна • 22 березня, 07:51 • 23500 перегляди

Стів Віткофф: "Я не вважаю путіна поганою людиною"

Стів Віткофф заявив, що путін замовив портрет Трампа у російського художника та передав його через Віткоффа. Він також розповів, що путін молився за Трампа, коли в нього стріляли.

Політика • 22 березня, 06:32 • 30940 перегляди

"Вибори в Україні будуть. Вони на це погодилися" - Спецпосланець президента США

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що вибори в Україні відбудуться. Він також наголосив, що зараз найкращий час для укладення угоди, яку міг би реалізувати Дональд Трамп.

Війна • 22 березня, 05:56 • 25227 перегляди

Орбан знову заявив, що Україна може стати "Афганістаном" для ЄС

Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.

Війна • 15 лютого, 07:55 • 46278 перегляди

Це брехня: у МЗС спростували заяви Такера Карлсона про продаж Україною зброї наркокартелям

Речник МЗС Георгій Тихий назвав брехнею заяви Карлсона про продаж української зброї мексиканським наркокартелям. За словами Тихого, кожна одиниця військової техніки відстежується та контролюється.

Політика • 11 лютого, 18:58 • 24033 перегляди

Такер Карлсон знову поширює спростований фейк про продаж української зброї мексиканським картелям

Американський журналіст Такер Карлсон повторив раніше спростований фейк щодо продажу української зброї мексиканським картелям.

Новини Світу • 10 лютого, 21:17 • 29318 перегляди

Судова битва на $400 мільйонів: адвокати Джастіна Балдоні та Блейк Лайвлі зійдуться на першому засіданні

У федеральному суді США розпочинається розгляд позову про наклеп між акторами Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечатимуться щодо оприлюднення документів та можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні.

Новини Світу • 3 лютого, 15:35 • 115009 перегляди

Голова дипломатії ЄС відповіла на ідею щодо миротворців в Україні

Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія можлива лише після досягнення миру. За її словами, рф не демонструє прагнення до мирного врегулювання конфлікту.

Війна • 16 грудня, 09:34 • 22284 перегляди

лавров в інтерв'ю Карлсону висунув частину умов для завершення війни проти України

В інтерв'ю Такеру Карлсону глава МЗС рф озвучив вимоги щодо припинення війни, включаючи заборону НАТО в Україні. лавров також прокоментував можливе президентство Трампа та відносини зі США.

Війна • 6 грудня, 03:27 • 104522 перегляди

Такер Карлсон знову в москві, але для проведення інтерв'ю з головою мзс рф лавровим: що він хоче дізнатись?

Американський телеведучий Такер Карлсон прибув до москви для інтерв'ю з главою мзс рф лавровим. Журналіст планував обговорити можливість ядерного конфлікту та відносини росії з китаєм і заходом.

Політика • 4 грудня, 07:28 • 17370 перегляди

Трамп розпочав відбір кандидатів на ключові посади в майбутній адміністрації: стали відомі імена

Радники Трампа зібралися у Флориді для планування перехідного періоду та відбору кандидатів на вищі посади. Серед потенційних претендентів - Марко Рубіо, Рік Гренелл, Том Коттон та інші впливові республіканці.

Новини Світу • 7 листопада, 16:13 • 16046 перегляди

"Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в фсб": в ОП відреагували на "анонс" інтерв'ю із Зеленським

Сергій Никифоров, прессекретар Президента України, спростував заяву Такера Карлсона про те, що він домігся інтерв'ю з Володимиром Зеленським, заявивши, що у Президента інший графік і Карлсона в ньому немає.

Війна • 4 липня, 08:59 • 30504 перегляди

Такер Карлсон заявив, що домігся довгоочікуваного інтерв'ю із Зеленським

Такер Карлсон стверджує, що домігся інтерв'ю з президентом України Зеленським після дворічних спроб.

Війна • 4 липня, 05:40 • 35425 перегляди

"Агенти в рясах": як священнослужителі УПЦ (МП) працювали на фсб рф – Бігус.Інфо

Розслідування виявило розгалужену мережу російських агентів, які видавали себе за священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату) і працювали над дестабілізацією України, поширюючи дезінформацію, блокуючи законодавство, спрямоване проти Московської церкви, та підриваючи міжнародну допомогу Україні на підтримку російської війни.

Війна • 18 квітня, 21:01 • 26145 перегляди

російські школи візьмуть інтерв'ю путіна і Карлсона за основу нової навчальної програми

Тепер російські учні вивчатимуть навчальні матеріали на основі інтерв'ю між путіним і Такером Карлсоном, беручи участь у контекстному навчанні та дебатах навколо обговорюваних тем.

Новини Світу • 24 лютого, 05:31 • 34998 перегляди

Британська міністерка висловилась про усунення путіна, але в уряді Сполученого Королівства вважають це "питанням російського народу"

Британський міністр вважає, що Сполучене Королівство повинно співпрацювати з НАТО та її союзниками задля перемоги в Україні та "врешті-решт" витіснити російського лідера з кремля. Однак, судячи з відгуку спікера прем'єр-міністра Ріші Сунака, чиновниця пішла трохи далі, ніж офіційна політика Великої Британії.

Політика • 23 лютого, 17:02 • 28368 перегляди

російських школярів навчатимуть "критичного мислення" на прикладі інтерв’ю путіна Такеру Карлсону

У російських школах навчатимуть критичного мислення на прикладі інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном.

Новини Світу • 23 лютого, 13:16 • 24001 перегляди

"Корисний ідіот": в США Такера Карлсона піддано критиці за відео у російському продуктовому магазині

Сенатор Том Тілліс розкритикував Такера Карлсона за вихваляння низьких цін на продукти в росії у відео, заявивши, що Карлсон був "корисним ідіотом" для поширення кремлівської пропаганди.

Новини Світу • 16 лютого, 11:52 • 28259 перегляди

росЗМІ поширюють фейки про "часткову депортацію українців з ЄС"

росЗМІ поширили фейкову новину про те, що 15 лютого ЄС розпочне часткову депортацію українців.

Війна • 13 лютого, 02:17 • 39538 перегляди

Данілов розкритикував інтерв'ю путіна: у "військового злочинця" мали б брати показання, а не інтерв'ю

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розкритикував інтерв'ю Путіна американському журналісту, заявивши, що російський президент є військовим злочинцем, який повинен давати свідчення слідчому, а не роздавати інтерв'ю.

Війна • 9 лютого, 20:34 • 32088 перегляди

Ми звикли до параноїдальних виправдань: у Польщі відреагували на закид путіна щодо вини поляків у початку Другої світової

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський не здивувався звинуваченням путіна в тому, що Польща розпочала Другу світову війну в його нещодавньому інтерв'ю.

Новини Світу • 9 лютого, 18:10 • 32748 перегляди

У США вирішили заборонити автоматичні дзвінки з голосом, що згенерований штучним інтелектом

FCC заборонила автоматизовані дзвінки, що містять штучно згенеровані голоси, з метою боротьби з шахрайськими дзвінками з використанням передових технологій штучного інтелекту.

Новини Світу • 9 лютого, 17:35 • 26745 перегляди

Спецоперація рф: у ГУР відреагували на інтерв'ю путіна Карлсону

Представник ГУР назвав інтерв'ю путіна Такеру Карлсону російською спецоперацією з поширення пропаганди і неправдивих наративів серед західної аудиторії.

Війна • 9 лютого, 17:11 • 27913 перегляди

Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції

Речниця ЄС розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.

Новини Світу • 9 лютого, 16:09 • 27631 перегляди

Центр стратегічних комунікацій: інтерв'ю Карлсона з путіним - це марафон з марень та фейків

Двогодинне інтерв'ю Такера Карлсона з володимиром путіним було розкритиковане українським центром за поширення пропаганди та дезінформації замість об'єктивної журналістики.

Війна • 9 лютого, 09:58 • 84097 перегляди