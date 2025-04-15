Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Міністр фінансів США заявив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яка може стати довгостроковим економічним партнерством. Її вважають частиною мирного плану Трампа.
Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.
Спецпосланець США заявив, що найбільша проблема - це окуповані території України.
Спеціальний посланець США заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО у разі мирної угоди. Зеленський раніше казав, що США не підтримують вступ.
Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що домовляються про часткове припинення вогню, включно з енергетичною інфраструктурою, яке може бути реалізоване вже за тиждень.
Стів Віткофф заявив, що путін замовив портрет Трампа у російського художника та передав його через Віткоффа. Він також розповів, що путін молився за Трампа, коли в нього стріляли.
Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що вибори в Україні відбудуться. Він також наголосив, що зараз найкращий час для укладення угоди, яку міг би реалізувати Дональд Трамп.
Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.
Речник МЗС Георгій Тихий назвав брехнею заяви Карлсона про продаж української зброї мексиканським наркокартелям. За словами Тихого, кожна одиниця військової техніки відстежується та контролюється.
Американський журналіст Такер Карлсон повторив раніше спростований фейк щодо продажу української зброї мексиканським картелям.
У федеральному суді США розпочинається розгляд позову про наклеп між акторами Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні. Сторони сперечатимуться щодо оприлюднення документів та можливості допиту Лайвлі адвокатом Балдоні.
Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що миротворча місія можлива лише після досягнення миру. За її словами, рф не демонструє прагнення до мирного врегулювання конфлікту.
В інтерв'ю Такеру Карлсону глава МЗС рф озвучив вимоги щодо припинення війни, включаючи заборону НАТО в Україні. лавров також прокоментував можливе президентство Трампа та відносини зі США.
Американський телеведучий Такер Карлсон прибув до москви для інтерв'ю з главою мзс рф лавровим. Журналіст планував обговорити можливість ядерного конфлікту та відносини росії з китаєм і заходом.
Радники Трампа зібралися у Флориді для планування перехідного періоду та відбору кандидатів на вищі посади. Серед потенційних претендентів - Марко Рубіо, Рік Гренелл, Том Коттон та інші впливові республіканці.
Сергій Никифоров, прессекретар Президента України, спростував заяву Такера Карлсона про те, що він домігся інтерв'ю з Володимиром Зеленським, заявивши, що у Президента інший графік і Карлсона в ньому немає.
Такер Карлсон стверджує, що домігся інтерв'ю з президентом України Зеленським після дворічних спроб.
Розслідування виявило розгалужену мережу російських агентів, які видавали себе за священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату) і працювали над дестабілізацією України, поширюючи дезінформацію, блокуючи законодавство, спрямоване проти Московської церкви, та підриваючи міжнародну допомогу Україні на підтримку російської війни.
Тепер російські учні вивчатимуть навчальні матеріали на основі інтерв'ю між путіним і Такером Карлсоном, беручи участь у контекстному навчанні та дебатах навколо обговорюваних тем.
Британський міністр вважає, що Сполучене Королівство повинно співпрацювати з НАТО та її союзниками задля перемоги в Україні та "врешті-решт" витіснити російського лідера з кремля. Однак, судячи з відгуку спікера прем'єр-міністра Ріші Сунака, чиновниця пішла трохи далі, ніж офіційна політика Великої Британії.
У російських школах навчатимуть критичного мислення на прикладі інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном.
Сенатор Том Тілліс розкритикував Такера Карлсона за вихваляння низьких цін на продукти в росії у відео, заявивши, що Карлсон був "корисним ідіотом" для поширення кремлівської пропаганди.
росЗМІ поширили фейкову новину про те, що 15 лютого ЄС розпочне часткову депортацію українців.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розкритикував інтерв'ю Путіна американському журналісту, заявивши, що російський президент є військовим злочинцем, який повинен давати свідчення слідчому, а не роздавати інтерв'ю.
Міністр закордонних справ Польщі Сікорський не здивувався звинуваченням путіна в тому, що Польща розпочала Другу світову війну в його нещодавньому інтерв'ю.
FCC заборонила автоматизовані дзвінки, що містять штучно згенеровані голоси, з метою боротьби з шахрайськими дзвінками з використанням передових технологій штучного інтелекту.
Представник ГУР назвав інтерв'ю путіна Такеру Карлсону російською спецоперацією з поширення пропаганди і неправдивих наративів серед західної аудиторії.
Речниця ЄС розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.
Двогодинне інтерв'ю Такера Карлсона з володимиром путіним було розкритиковане українським центром за поширення пропаганди та дезінформації замість об'єктивної журналістики.