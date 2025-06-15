Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками

Попри гучний старт, подкаст Меган Маркл "Зізнання жінки-засновниці" не зміг закріпитися у топах. Протягом дев’яти тижнів шоу програвало позиції в чартах Apple і Spotify, поступаючись навіть своїм найвідомішим критикам - від Такера Карлсона до Кендіс Оуенс.

Про це пише УНН із посиланням на NewsWeek.

Деталі

Подкаст "Зізнання жінки-засновниці" герцогині Сассекської, що стартував 8 квітня, не зумів утримати інтерес аудиторії. Попри те, що перші епізоди показали непогані результати - друге місце в Apple Podcasts та 21-ше на Spotify - шоу швидко втратило позиції.

Вже після 12 квітня подкаст випав із топ-100 Spotify, хоча деякий час ще тримався на 21-му місці. Архівні дані свідчать, що до 7 червня шоу кілька разів поверталося до 21-го рядка, але згодом повністю зникло з чартів.

На Apple Podcasts перший епізод із Вітні Вулф Герд (Bumble) приніс Меган друге місце 12–13 квітня, а наступний - із Решмою Сауджані (Girls Who Code) - п’яте місце 15 квітня.

Після цього Newsweek не зафіксував повернення подкасту в шістку лідерів. До 26 квітня шоу зникло з топ-200. Водночас подкасти її критиків стабільно залишались у верхівці. Такер Карлсон із The Tucker Carlson Show посідав п’яту чи сьому позицію на Spotify.

У минулому він коментував ситуацію з Пірсом Морганом так:

Втрата роботи Пірсом Морганом через сумніви щодо розповіді Меган про суїцидальні думки - це було найбожевільніше, що я коли-небудь бачив

В інтерв’ю Моргану він заявив: "Меган Маркл не представляє темношкірих людей у Сполучених Штатах". Кендіс Оуенс також випереджала шоу Меган, перебуваючи на дев’ятому чи десятому місці. У січні вона критикувала герцогське подружжя за візит до зони стихійного лиха в Лос-Анджелесі:

Я погоджуюся з думкою широкої громадськості, що Меган і Гаррі - фальшиві полювання за швидкою допомогою

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The Joe Rogan Experience залишався в топі Spotify та Apple. Хоча сам Роган рідко критикував Сассексів напряму, Гаррі й Меган у 2022 році публічно заявляли про свою стурбованість дезінформацією про COVID-19 на платформі, де виходить його шоу. Роган відповів жартом у своєму спецвипуску на Netflix:

Я нахилюся над ним і скажу: ‘Ти впевнений, що вакцини безпечні? Блін, ти ж не вчений!’

Серед інших критиків були Бен Шапіро та Мегін Келлі. Попри те, що Меган часом випереджала їх, вони мали більш стабільну присутність у чартах. У 2023 році Шапіро сказав:

Вони просто найгірші. Я насправді читав жахливі мемуари принца Гаррі та кількість речей, які явно не є правдою...

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Келлі звинуватила Меган у знущаннях над персоналом палацу: "".

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Інший критик, Лінк Лорен, назвав Меган "герцогинею Скамалот" і додав:

Хто хоче дивитися, як колишня герцогиня блукає своїм особняком і збирає квіти?

Як і її попередній подкаст "Архетипи" у 2022-му, "Зізнання" мав обмежений випуск, що не дозволив закріпити позиції. Попри це, короткий формат міг бути зручним у контексті контрактів Меган з Netflix та інтернет-бізнесом, хоча тривала відсутність у чартах знижує вплив шоу на широку аудиторію.

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