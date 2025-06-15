Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками

Несмотря на громкий старт, подкаст Меган Маркл "Признания женщины-основательницы" не смог закрепиться в топах. В течение девяти недель шоу проигрывало позиции в чартах Apple и Spotify, уступая даже своим самым известным критикам - от Такера Карлсона до Кэндис Оуэнс.

Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsWeek.

Детали

Подкаст "Признания женщины-основательницы" герцогини Сассекской, стартовавший 8 апреля, не сумел удержать интерес аудитории. Несмотря на то, что первые эпизоды показали неплохие результаты - второе место в Apple Podcasts и 21-е на Spotify - шоу быстро потеряло позиции.

Уже после 12 апреля подкаст выпал из топ-100 Spotify, хотя некоторое время еще держался на 21-м месте. Архивные данные свидетельствуют, что к 7 июня шоу несколько раз возвращалось к 21-й строке, но впоследствии полностью исчезло из чартов.

На Apple Podcasts первый эпизод с Уитни Вулф Херд (Bumble) принес Меган второе место 12-13 апреля, а следующий - с Решмой Сауджани (Girls Who Code) - пятое место 15 апреля.

После этого Newsweek не зафиксировал возвращение подкаста в шестерку лидеров. К 26 апреля шоу исчезло из топ-200. В то же время подкасты ее критиков стабильно оставались в верхушке. Такер Карлсон с The Tucker Carlson Show занимал пятую или седьмую позицию на Spotify.

В прошлом он комментировал ситуацию с Пирсом Морганом так:

Потеря работы Пирсом Морганом из-за сомнений относительно рассказа Меган о суицидальных мыслях - это было самое сумасшедшее, что я когда-либо видел

В интервью Моргану он заявил: "Меган Маркл не представляет темнокожих людей в Соединенных Штатах". Кэндис Оуэнс также опережала шоу Меган, находясь на девятом или десятом месте. В январе она критиковала герцогскую чету за визит в зону стихийного бедствия в Лос-Анджелесе:

Я согласна с мнением широкой общественности, что Меган и Гарри - фальшивые охотники за скорой помощью

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The Joe Rogan Experience оставался в топе Spotify и Apple. Хотя сам Роган редко критиковал Сассексов напрямую, Гарри и Меган в 2022 году публично заявляли о своей обеспокоенности дезинформацией о COVID-19 на платформе, где выходит его шоу. Роган ответил шуткой в своем спецвыпуске на Netflix:

Я наклонюсь над ним и скажу: ‘Ты уверен, что вакцины безопасны? Блин, ты же не ученый!’

Среди других критиков были Бен Шапиро и Мегин Келли. Несмотря на то, что Меган временами опережала их, они имели более стабильное присутствие в чартах. В 2023 году Шапиро сказал:

Они просто худшие. Я на самом деле читал ужасные мемуары принца Гарри и количество вещей, которые явно не являются правдой...

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Келли обвинила Меган в издевательствах над персоналом дворца: "".

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Другой критик, Линк Лорен, назвал Меган "герцогиней Скамалот" и добавил:

Кто хочет смотреть, как бывшая герцогиня бродит по своему особняку и собирает цветы?

Как и ее предыдущий подкаст "Архетипы" в 2022-м, "Признания" имел ограниченный выпуск, что не позволило закрепить позиции. Несмотря на это, короткий формат мог быть удобным в контексте контрактов Меган с Netflix и интернет-бизнесом, хотя длительное отсутствие в чартах снижает влияние шоу на широкую аудиторию.

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