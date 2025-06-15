Брайан Уилсон и музыкальные гении современности: есть ли достойные новаторы?

Самыми новыми претендентами на звание музыкального гения обычно считаются Майкл Джексон и Принс, умершие относительно молодыми. Впрочем, есть мнение, что современные исполнители в поп-музыке, на фоне доминирования чисто технических инноваций, не стали первооткрывателями новых форм, как это было в 60-х годах.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Появляются ли в настоящее время такие музыкальные гении, как основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон? Сопоставимы ли новейшие именно музыкальные открытия тому, что нашли коллеги Уилсона, - великие музыканты 60-70 годов, как Боб Дилан и Пол Маккартни и так далее?

Этим вопросом задается автор материала The Guardian - Брайан Уилсон был музыкальным гением и - "Остались ли такие?".

Справка

Брайан Уилсон, основатель группы Beach Boys, умер в возрасте 82 лет. Джон Кейл, Мик Флитвуд, Элтон Джон, а также Боб Дилан и Пол Маккартни считали Уилсона музыкальным гением.

Он широко признан, как эпохальная фигура в оркестровой поп-музыке, серф-музыке (также известной как серф-рок, серф-поп), и в формировании калифорнийского саунда.

Отметим, что группа The Beach Boys, основанная в Хоторне, штат Калифорния, в 1961 году, достигла мирового успеха: 37 ее песен вошли в топ-40.

Группа была и есть достаточно популярной - за разные времена было продано более 100 миллионов пластинок.

Сегодня мир оплакивает гения - написали многие коллеги Уилсона на этой неделе.

Контекст

Итак, по общему признанию, Брайан Уилсон был гением.

Уилсон постепенно завоевал такую похвальную репутацию.

Художественное наследие в значительной степени зависит от долговременности массовой популярности, и тот факт, что опус Beach Boys Pet Sounds остается одной из самых известных и любимых пластинок всех времен и народов через почти 60 лет после своего выхода, является достаточным доказательством его невероятного таланта. - отмечает автор материала The Guardian.

Еще с середины 60-х годов (с пиар-кампании 1966 года), риторика "Брайан Уилсон - гений" успешно распространилась в британской музыкальной прессе.

Она быстро прижилась, "особенно среди британской публики". Это стало консенсусом. - говорит биограф Уилсона, Дэвид Лиф.

Но кто еще, и особенно в последующие декады?

Или мы просто представляем, что музыкальных гениев помазывают задним числом, потому что у нас их больше нет?, - задается вопросом автор материала.

Существует мнение, что сейчас чрезвычайно трудно утверждать, что кто-то из артистов последних 30 лет достиг уровня Уилсона. А также Дилана, "Битлз", "Роллинг Стоунз", Джони Митчелла и Дэвида Боуи.

Самыми новыми претендентами на звание музыкального гения обычно считаются Майкл Джексон и Принс, умершие относительно молодыми. Вскоре сама идея живой легенды останется в прошлом. - отмечает The Guardian.

После золотого десятилетия рок-музыки уже не "время гениев"? Ключевое объяснение

В поп-музыке, которая чтит новое, гений является синонимом инноваций.

Очевидно, не случайно, что все наши уникальные и инновационные музыкальные умы принадлежали к одному поколению, начав работу в 1970-х годах - самое позднее, когда все новые звуки барабанов, гитар и клавишных, а также наиболее резонансные запоминающиеся мелодии были доступны для использования.

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Перед ними была целинная территория, а "Бич Бойз" даже имели возможность звуково кодифицировать Калифорнию, одно из самых культурно значимых мест на планете.

Думаю, я просто не был создан для этих времен - пел однажды Уилсон.

Но, важно - вполне очевидно, что музыкальный прогресс не остановился внезапно полвека назад.

До сих пор существует еще неслыханная музыка, которую нужно создавать – и она создается постоянно.

Общие фьюжн-музыки, формальные вариации и экспериментальные техники производства не безграничны, но они точно не исчерпаны, а некоторые даже объединились в движения, определяющие эпоху.

Это доказывают такие жанры 21-го века, как грайм, треп и гиперпоп и другие

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В то же время, следует отметить, что музыкальная изобретательность остается на культурных перифериях.

И если новаторство и приближается к духу времени, то это неторопливое путешествие

Грайм начал свое развитие через целое десятилетие после своего создания благодаря Skepta и Stormzy. Так же, как и гиперпоп, который достиг масс прошлым летом под видом альбома Brat от Charli xcx.

Еще одна причина, почему музыкальных гениев так мало:

Люди, которые занимаются настоящими инновациями, редко сами оказываются в центре внимания.

Это кажется особенно актуальным по сравнению с 1960-ми годами; невозможно отделить личные достижения от золотой лихорадки десятилетия – маниакального крестового похода, чтобы довести поп и рок до их абсолютных пределов.

Напомним

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