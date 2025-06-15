Брайан Уилсон и музыкальные гении современности: есть ли достойные новаторы?
Киев • УНН
Есть ли сейчас музыкальные гении уровня Брайана Уилсона? Современные исполнители, возможно, не являются первооткрывателями, как в 60-х, а новаторство сместилось на культурные периферии.
Самыми новыми претендентами на звание музыкального гения обычно считаются Майкл Джексон и Принс, умершие относительно молодыми. Впрочем, есть мнение, что современные исполнители в поп-музыке, на фоне доминирования чисто технических инноваций, не стали первооткрывателями новых форм, как это было в 60-х годах.
Передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Появляются ли в настоящее время такие музыкальные гении, как основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон? Сопоставимы ли новейшие именно музыкальные открытия тому, что нашли коллеги Уилсона, - великие музыканты 60-70 годов, как Боб Дилан и Пол Маккартни и так далее?
Этим вопросом задается автор материала The Guardian - Брайан Уилсон был музыкальным гением и - "Остались ли такие?".
Справка
Брайан Уилсон, основатель группы Beach Boys, умер в возрасте 82 лет. Джон Кейл, Мик Флитвуд, Элтон Джон, а также Боб Дилан и Пол Маккартни считали Уилсона музыкальным гением.
Он широко признан, как эпохальная фигура в оркестровой поп-музыке, серф-музыке (также известной как серф-рок, серф-поп), и в формировании калифорнийского саунда.
Отметим, что группа The Beach Boys, основанная в Хоторне, штат Калифорния, в 1961 году, достигла мирового успеха: 37 ее песен вошли в топ-40.
Группа была и есть достаточно популярной - за разные времена было продано более 100 миллионов пластинок.
Сегодня мир оплакивает гения
Контекст
Итак, по общему признанию, Брайан Уилсон был гением.
Уилсон постепенно завоевал такую похвальную репутацию.
Художественное наследие в значительной степени зависит от долговременности массовой популярности, и тот факт, что опус Beach Boys Pet Sounds остается одной из самых известных и любимых пластинок всех времен и народов через почти 60 лет после своего выхода, является достаточным доказательством его невероятного таланта.
Еще с середины 60-х годов (с пиар-кампании 1966 года), риторика "Брайан Уилсон - гений" успешно распространилась в британской музыкальной прессе.
Она быстро прижилась, "особенно среди британской публики". Это стало консенсусом.
Но кто еще, и особенно в последующие декады?
Или мы просто представляем, что музыкальных гениев помазывают задним числом, потому что у нас их больше нет?, - задается вопросом автор материала.
Существует мнение, что сейчас чрезвычайно трудно утверждать, что кто-то из артистов последних 30 лет достиг уровня Уилсона. А также Дилана, "Битлз", "Роллинг Стоунз", Джони Митчелла и Дэвида Боуи.
Самыми новыми претендентами на звание музыкального гения обычно считаются Майкл Джексон и Принс, умершие относительно молодыми. Вскоре сама идея живой легенды останется в прошлом.
После золотого десятилетия рок-музыки уже не "время гениев"? Ключевое объяснение
В поп-музыке, которая чтит новое, гений является синонимом инноваций.
Очевидно, не случайно, что все наши уникальные и инновационные музыкальные умы принадлежали к одному поколению, начав работу в 1970-х годах - самое позднее, когда все новые звуки барабанов, гитар и клавишных, а также наиболее резонансные запоминающиеся мелодии были доступны для использования.
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Перед ними была целинная территория, а "Бич Бойз" даже имели возможность звуково кодифицировать Калифорнию, одно из самых культурно значимых мест на планете.
Думаю, я просто не был создан для этих времен
Но, важно - вполне очевидно, что музыкальный прогресс не остановился внезапно полвека назад.
До сих пор существует еще неслыханная музыка, которую нужно создавать – и она создается постоянно.
Общие фьюжн-музыки, формальные вариации и экспериментальные техники производства не безграничны, но они точно не исчерпаны, а некоторые даже объединились в движения, определяющие эпоху.
Это доказывают такие жанры 21-го века, как грайм, треп и гиперпоп и другие
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В то же время, следует отметить, что музыкальная изобретательность остается на культурных перифериях.
И если новаторство и приближается к духу времени, то это неторопливое путешествие
Грайм начал свое развитие через целое десятилетие после своего создания благодаря Skepta и Stormzy. Так же, как и гиперпоп, который достиг масс прошлым летом под видом альбома Brat от Charli xcx.
Еще одна причина, почему музыкальных гениев так мало:
Люди, которые занимаются настоящими инновациями, редко сами оказываются в центре внимания.
Это кажется особенно актуальным по сравнению с 1960-ми годами; невозможно отделить личные достижения от золотой лихорадки десятилетия – маниакального крестового похода, чтобы довести поп и рок до их абсолютных пределов.
Напомним
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