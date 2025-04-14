Бет Гиббонс из Portishead впервые за 17 лет выступила на Coachella: исполнила хит Glory Box
Киев • УНН
Бет Гиббонс, солистка Portishead, дала первый сольный концерт на Coachella, исполнив хит "Glory Box" и другие песни со своего нового альбома. Portishead выступали в поддержку Украины в 2022 году.
Британская певица, солистка группы Portishead Бет Гиббонс выступила на сцене фестиваля Coachella в субботу, 12 апреля. Это стало ее первым сольным выступлением и первым исполнением с момента появления Portishead на сцене на том же фестивале в 2008 году. Об этом сообщает NME, передает УНН.
Детали
Во время выступления Гиббонс исполнила песню "Glory Box", которая была написана в 1994 году. Выступление певицы состояло из 10 песен, среди которых - "Tell Me Who You Are Today", "Floating On A Moment", "Lost Changes", "Beyond The Sun", "Reaching Out" и другие.
Гиббонс выступает с сольным туром по разным странам мира, в частности в Северной Америке. Тур проходит в поддержку ее дебютного сольного альбома "Lives Outgrown".
Группа Portishead появилась в британском Бристоле в 1991 году. Она считается одним из основных представителей бристольской андеграунд-сцены: за время существования музыканты выпустили 4 альбома. В 2022 году Portishead выступили на концерте в поддержку беженцев и детей, пострадавших от российской агрессии против Украины.
Напомним
На фестивале Coachella 2025 музыканты группы The Prodigy почтили память покойного фронтмена Кита Флинта. Они использовали лазерный силуэт Флинта.
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