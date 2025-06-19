Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони
Киев • УНН
Федеральный судья разрешил Джастину Болдони получить доступ к частным сообщениям между Тейлор Свифт и Блейк Лайвли. Эти сообщения могут быть использованы в деле о сексуальном домогательстве на съемочной площадке.
Джастин Бальдони получит доступ к сообщениям, которыми обменивались Тейлор Свифт и Блейк Лайвли
Частные сообщения между актрисой Блейк Лайвли и ее подругой, певицей Тейлор Свифт, могут быть переданы актеру и режиссеру Джастину Бальдони и использованы в рамках громкого судебного процесса. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Федеральный судья Льюис Дж. Лиман разрешил актеру и продюсеру получить доступ к сообщениям между Лайвли и Свифт.
Общение между Лайвли и ее подругой Свифт относительно обстановки на съемочной площадке фильма "Все заканчивается нами" имеет отношение к делу.
Блейк Лайвли пыталась заблокировать доступ к своим разговорам со Свифт, но суд отклонил ее запрос.
Команда Лайвли подала заявку, чтобы предотвратить получение Бальдони сообщений, утверждая, что они не имеют отношения к делу.
Контекст
В декабре 2024 года Лайвли подала в суд на Бальдони и его студию, обвинив его в сексуальных домогательствах на съемочной площадке и кампании по разрушению ее репутации. Бальдони подал в суд на Лайвли за клевету, но на прошлой неделе иск был отклонен.
В мае адвокаты Бальдони пытались получить сообщения непосредственно от Тейлор Свифт, направив официальные повестки от ее имени и ее юридической команде. Однако повестки были отозваны после того, как команда Свифт ответила, заявив, что запрос был "беспочвенным".
Напомним
В начале 2025 года в США состоялись первые заседания по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Стороны спорили относительно обнародования юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Бальдони. Дело набирало обороты.
УНН передавал, что судья Льюис Дж. Лиман в США 5 июня отклонил иск актера Джастина Бальдони на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, а также встречный иск на 250 млн долларов против New York Times.