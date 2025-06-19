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Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони

Киев • УНН

 • 3690 просмотра

Федеральный судья разрешил Джастину Болдони получить доступ к частным сообщениям между Тейлор Свифт и Блейк Лайвли. Эти сообщения могут быть использованы в деле о сексуальном домогательстве на съемочной площадке.

Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони

Джастин Бальдони получит доступ к сообщениям, которыми обменивались Тейлор Свифт и Блейк Лайвли

Частные сообщения между актрисой Блейк Лайвли и ее подругой, певицей Тейлор Свифт, могут быть переданы актеру и режиссеру Джастину Бальдони и использованы в рамках громкого судебного процесса. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Федеральный судья Льюис Дж. Лиман разрешил актеру и продюсеру получить доступ к сообщениям между Лайвли и Свифт.

Общение между Лайвли и ее подругой Свифт относительно обстановки на съемочной площадке фильма "Все заканчивается нами" имеет отношение к делу.

- постановил судья.

Блейк Лайвли пыталась заблокировать доступ к своим разговорам со Свифт, но суд отклонил ее запрос.

Команда Лайвли подала заявку, чтобы предотвратить получение Бальдони сообщений, утверждая, что они не имеют отношения к делу.

Контекст

В декабре 2024 года Лайвли подала в суд на Бальдони и его студию, обвинив его в сексуальных домогательствах на съемочной площадке и кампании по разрушению ее репутации. Бальдони подал в суд на Лайвли за клевету, но на прошлой неделе иск был отклонен.

В мае адвокаты Бальдони пытались получить сообщения непосредственно от Тейлор Свифт, направив официальные повестки от ее имени и ее юридической команде. Однако повестки были отозваны после того, как команда Свифт ответила, заявив, что запрос был "беспочвенным".

Напомним

В начале 2025 года в США состоялись первые заседания по делу о клевете между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Стороны спорили относительно обнародования юридических материалов и возможности допроса Лайвли адвокатом Бальдони. Дело набирало обороты.

УНН передавал, что судья Льюис Дж. Лиман в США 5 июня отклонил иск актера Джастина Бальдони на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, а также встречный иск на 250 млн долларов против New York Times.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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