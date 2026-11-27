Если Европа оставит Украину, то сама окажется под угрозой уже в ближайшее время — Макрон
Киев • УНН
Эммануэль Макрон заявил, что отказ Европы от поддержки Украины поставит под угрозу её безопасность уже в ближайшее время.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война россии против Украины имеет экзистенциальное значение для безопасности Европы, а отказ от поддержки Киева создаст угрозу для европейских стран уже в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в заявлении французского лидера, пишет УНН.
Подробности
Макрон призвал европейцев учитывать географическое положение Украины и исторический опыт, оценивая последствия российской агрессии.
Если бы мы бросили Украину, мы поставили бы под угрозу нашу безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе
В то же время, по словам Макрона, нынешняя ситуация во многих европейских странах свидетельствует о том, что угроза может реализоваться значительно раньше, чем некоторые предполагают.
Французский президент также обратил внимание на ежедневные проявления российской агрессии против европейских государств и призвал не недооценивать опасность со стороны москвы.
Достаточно просто видеть ежедневную российскую агрессию против всех нас вместе. Поэтому не будем наивными по этому поводу
От Макрона до Ле Пен — как изменится политика Франции в отношении Украины в случае победы ультраправых23.11.26, 17:19 • 39019 просмотров