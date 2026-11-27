Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война россии против Украины имеет экзистенциальное значение для безопасности Европы, а отказ от поддержки Киева создаст угрозу для европейских стран уже в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в заявлении французского лидера, пишет УНН.

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Макрон призвал европейцев учитывать географическое положение Украины и исторический опыт, оценивая последствия российской агрессии.

Если бы мы бросили Украину, мы поставили бы под угрозу нашу безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе – подчеркнул президент Франции.

В то же время, по словам Макрона, нынешняя ситуация во многих европейских странах свидетельствует о том, что угроза может реализоваться значительно раньше, чем некоторые предполагают.

Французский президент также обратил внимание на ежедневные проявления российской агрессии против европейских государств и призвал не недооценивать опасность со стороны москвы.

Достаточно просто видеть ежедневную российскую агрессию против всех нас вместе. Поэтому не будем наивными по этому поводу – подытожил Макрон.

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