россия согласилась на участие европейских представителей в мирных переговорах по завершению войны в Украине, которые теперь могут пройти в четырехстороннем формате с участием Украины, США, Европы и рф. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к переговорам, пишет УНН.

Детали

В Киеве рассчитывают, что следующая встреча состоится в первой декаде декабря, и ожидают от американской стороны предложений относительно конкретной даты.

По словам собеседника издания, для Украины важно добиться официального привлечения европейцев к переговорному процессу, поскольку в дальнейшем их будет сложнее из него исключить.

Украинская делегация намерена поднять вопрос деэскалации и прекращения огня. Однако источник оценивает шансы на снижение напряженности по итогам переговоров лишь в 10%, поскольку пока не видит готовности москвы к уступкам.

Украина готовит альтернативный вариант гарантий безопасности

Приоритетом Киева остается вступление в НАТО. В то же время на случай отказа Украина готовит «план Б», который предусматривает получение гарантий безопасности и сохранение многочисленной армии после завершения войны.

По информации источника, россия выступает против гарантий по образцу 5-й статьи НАТО, которые предусматривали бы поддержку Соединенными Штатами европейского военного контингента.

Во время предыдущего раунда переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии встречались с украинской и американской делегациями, однако из-за возражений москвы официально не участвовали в переговорах.

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