Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным значительное внимание уделялось вопросу прекращения российской "военной агрессии против территорий по всей Европе", передает УНН.

Президент США также подчеркнул, что надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между россией и Украиной.

Во время моих разговоров в Китае с президентом россии владимиром путиным я уделил много времени разговору о том, что хотел бы, чтобы президент путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе, — надеясь, что между россией и Украиной может быть заключено Соглашение, причем заключено быстро. Я действительно верю, что для этого есть реальная возможность — каждый месяц погибают тысячи людей, настоящая кровавая бойня, — и это станет Великой честью для всех! Для меня было честью встретиться вчера вечером в Мар-а-Лаго с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где обсуждалось множество тем и где я проинформировал его о своих переговорах с президентом путиным