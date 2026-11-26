Рассмотрение апелляции на избрание меры пресечения Сергею Дуке

Защита генерал-майора СБУ Сергея Дуки просит Апелляционную палату ВАКС снять с подзащитного электронный браслет из-за угрозы его жизни со стороны врага. По словам адвоката, устройство может позволить врагу установить местонахождение Дуки и использовать эту информацию для покушения на него. Об этом заявил адвокат генерала, передает корреспондент УНН.

Во время судебного заседания адвокат отметил, что защита получила ответ от Департамента аналитической правовой оценки Национальной полиции, в котором не исключается возможность определения местонахождения человека с помощью электронного средства контроля.

"Полностью исключить это невозможно — запеленговать человека. Это же не просто очередной обвиняемый, это кадровый офицер СБУ. Враг заинтересован в том, чтобы нанести ущерб нашему государству, в том числе они охотятся на наших кадровых офицеров СБУ. На офицеров, которые дали нам возможность сейчас находиться здесь, в зале этого судебного заседания, и высказывать свое мнение о судебных процессах. Люди сделали много для страны, а применение такого средства контроля — что оно дает?" — заявил Мироненко в суде.

По его словам, с точки зрения досудебного расследования он понимает желание прокурора отслеживать передвижения Дуки.

"Но ситуация специфическая, и она создает риск угрозы жизни и здоровью нашего клиента. Мой клиент на суде первой инстанции отмечал, что в рф ему вынесен приговор — пожизненное заключение. Вы понимаете, что если они не исполняют этот приговор, то делают это другим путем. Это прямая угроза. А если есть прямая угроза, кодекс вообще-то запрещает применение средства контроля. В практике ВАКС есть случаи, когда по состоянию здоровья снимали электронный браслет. Не только в практике ВАКС, но и в нашей политической практике. А здесь идет угроза жизни и здоровью в связи с войной и выполнением обязанностей. Почему один человек без браслета, а другой должен носить браслет? Чтобы через 2–3 месяца этот браслет сняли? Так за 2–3 месяца может произойти что угодно, потому что враг не ждет, он способен сделать то, о чем я даже говорить не хочу", — подчеркнул адвокат.

Также сторона защиты просит суд разрешить Дуке передвигаться по всей Украине.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" провели обыски у должностных лиц СБУ, в частности у Дуки. Генерала задержали и сообщили ему о подозрении. 7 ноября ВАКС взял его под стражу с правом внесения 65 млн грн залога. 13 ноября залог внесли, и Дука вышел из СИЗО.