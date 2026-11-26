Погибшие в Харькове, попадания в Киеве и 18 раненых в Запорожской области — последствия российских ночных атак
Киев • УНН
В Харькове погибли два человека, в Киеве пострадали семеро. В Запорожской области ранены 18 человек, среди них трое детей.
В результате российских атак в ночь на 26 ноября в Харькове погибли 2 человека, в Киеве пострадали 7 человек, также есть раненые в Запорожской области. Об этом сообщают ГСЧС и представители местных властей, пишет УНН.
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россияне атаковали Деснянский район столицы, где в результате попаданий возникли пожары и разрушения в нежилых зданиях по нескольким адресам.
Пострадали 7 человек, еще 4 человек, среди которых 2 детей, спасатели эвакуировали. Все пожары ликвидировали.
Харьков
Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом в Новобаварском районе, вызвав пожар в квартире на 15-м этаже. По информации городского головы Игоря Терехова, погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Также поступала информация о людях, заблокированных под завалами.
Еще одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе города. Последствия атаки уточняются.
Запорожская область
В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранения получили 18 человек, среди которых 3 детей. Всего в течение минувших суток оккупанты нанесли 812 ударов по 46 населенным пунктам области.
Днепропетровская область
По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 российских беспилотников.
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