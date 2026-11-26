Мошенники создают фейковые сервисные центры МВД и предлагают водительские права без экзаменов: как не попасться
Киев • УНН
Мошенники копируют ресурсы сервисных центров МВД и обещают права без экзаменов. Киберполиция советует пользоваться только официальными сервисами.
В Украине мошенники создают поддельные страницы сервисных центров МВД в социальных сетях, предлагая оформить водительское удостоверение и документы на автомобили в обход официальной процедуры. Об этом предупреждают Киберполиция и Главный сервисный центр МВД, пишет УНН.
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Злоумышленники копируют названия и логотипы государственных учреждений, чтобы вызвать доверие потенциальных клиентов. Они обещают получение водительских удостоверений без обучения и сдачи экзаменов, оформление документов через «знакомых» или их доставку по почте.
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В результате граждане рискуют не только потерять деньги, но и получить поддельные документы, а также столкнуться с уголовной ответственностью.
Как не стать жертвой мошенников
Правоохранители рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами сервисных центров МВД, Кабинетом водителя и приложением «Дія». Также необходимо проверять адреса сайтов и страниц в социальных сетях, не переводить деньги незнакомцам и не передавать им персональные документы или банковские данные.
В Киберполиции напомнили, что использование заведомо поддельных документов является уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Граждан, которые обнаружили фейковые страницы или сайты сервисных центров МВД, призывают сообщать о них в Киберполицию.
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