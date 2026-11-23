Украинцам начали рассылать фейковые "штрафы" за нарушение ПДД — как распознать мошенников
Киев • УНН
Мошенники рассылают водителям фейковые сообщения о штрафах от имени бота "Штрафы ПДД". Проверять их рекомендуют только через сервисы МВД.
Мошенники маскируются под чат-бот «Штрафы ПДД» (@ShtrafyPDRbot) и рассылают украинским водителям фейковые сообщения о штрафах за нарушения ПДД. Об этом сообщил глава Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Детали
Как сообщил Белошицкий: мошенники используют различные способы, чтобы сделать свои сообщения похожими на официальные. В частности, об обмане могут свидетельствовать следующие признаки:
🔸 аккаунт в Telegram имеет отметку "Не является официальным", создан недавно или отсутствует в ваших контактах;
🔸 сообщение поступает через сторонний бот, а не официальный сервис;
🔸 вас торопят с оплатой, обещают "выгодную" скидку или ограничивают время на ее получение, чтобы вы не успели проверить информацию;
🔸 в сообщении указаны реалистичные суммы штрафов и номера постановлений, которые должны создать впечатление достоверности.
Пользуйтесь только официальными ресурсами для проверки и оплаты штрафов, а свои персональные и банковские данные вводите исключительно на проверенных государственных сервисах. И ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам!
Белошицкий подчеркнул, что если в течение 10 суток штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, не уплачен, владельцу транспортного средства направляется официальное письмо по почте.
Если у вас возникли сомнения относительно подлинности сообщения или информации о штрафе, обратитесь в ближайшее подразделение управления патрульной полиции для проверки информации. Также проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД или в приложении "Штрафы ПДД". Берегите свои персональные данные и будьте внимательны!
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