Мошенники маскируются под чат-бот «Штрафы ПДД» (@ShtrafyPDRbot) и рассылают украинским водителям фейковые сообщения о штрафах за нарушения ПДД. Об этом сообщил глава Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

Как сообщил Белошицкий: мошенники используют различные способы, чтобы сделать свои сообщения похожими на официальные. В частности, об обмане могут свидетельствовать следующие признаки:

🔸 аккаунт в Telegram имеет отметку "Не является официальным", создан недавно или отсутствует в ваших контактах;

🔸 сообщение поступает через сторонний бот, а не официальный сервис;

🔸 вас торопят с оплатой, обещают "выгодную" скидку или ограничивают время на ее получение, чтобы вы не успели проверить информацию;

🔸 в сообщении указаны реалистичные суммы штрафов и номера постановлений, которые должны создать впечатление достоверности.

Пользуйтесь только официальными ресурсами для проверки и оплаты штрафов, а свои персональные и банковские данные вводите исключительно на проверенных государственных сервисах. И ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам! - подчеркнул он.

Белошицкий подчеркнул, что если в течение 10 суток штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, не уплачен, владельцу транспортного средства направляется официальное письмо по почте.

Если у вас возникли сомнения относительно подлинности сообщения или информации о штрафе, обратитесь в ближайшее подразделение управления патрульной полиции для проверки информации. Также проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД или в приложении "Штрафы ПДД". Берегите свои персональные данные и будьте внимательны! - резюмировал глава Департамента.

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