Госспецсвязь предупреждает о новой мошеннической схеме, где злоумышленники от имени банка предлагают "денежное вознаграждение" за опрос. Они используют фишинговые страницы для похищения данных и доступа к банковским счетам.
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 11 человек, восемь из них госпитализированы. Российские войска нанесли массированный удар БПЛА, повредив жилые дома, высшее учебное заведение и предприятие.
Днепропетровская область подверглась атаке дронами, в результате чего в Синельниковском районе пострадали три человека и повреждено сельскохозяйственное предприятие. На Никопольщине агрессор применил артиллерию и беспилотники, ранив двух человек и повредив дома.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года Силы обороны Украины обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1311 танков и 2885 бронированных машин. Сырский также запретил скопление личного состава и техники на полигонах для повышения безопасности.
В Telegram распространяется вражеский чат-бот, который собирает персональные данные о пропавших украинских военных, которые могут быть использованы против них и их семей. Этот бот запрашивает полные личные данные, включая ФИО, дату рождения, фото и обстоятельства исчезновения.
Правоохранители ликвидировали преступную группировку "Краснобаловские", которая выращивала и продавала каннабис, а также психотропы через Telegram. Ежемесячный доход банды превышал 20 млн грн, а ее участники арестованы без права залога.
Российские спецслужбы вербуют украинских подростков для шпионажа, предлагая деньги за выполнение заданий. СБУ задержала более 700 человек, причастных к шпионажу, из них около 175 несовершеннолетних.
Главное управление разведки опубликовало детали электронной компонентной базы ударного БПЛА Shahed-136 серии MS, сбитого на Сумском направлении. Исследование выявило высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin и модернизированную иранскую спутниковую систему Nasir.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко реорганизовал Департамент уголовной политики и защиты инвестиций из-за неоправданных ожиданий. Бизнес нуждается в прозрачных правилах и эффективной защите, а не в бюрократии, поэтому фокус будет на медиации.
Владимир Зеленский поделился деталями встречи с Дональдом Трампом на саммите НАТО, включая обсуждение обменов пленными и погибшими. Зеленский сообщил, что россия передала Украине тела своих погибших, которые в настоящее время проходят экспертизу в Киеве для идентификации.
СБУ разоблачила масштабную схему по изготовлению фальшивых мобильных приложений "Дія" и "Резерв+", а также поддельных документов для уклонистов от мобилизации. Организаторы, действовавшие в трех областях, продавали свои "услуги" до 6,5 тысяч долларов США.
Из Германии экстрадировали двух иностранцев, подозреваемых в организации канала поставки и сбыта поддельных долларов США в Украине. Им инкриминируют приобретение, хранение, перевозку и сбыт фальшивой иностранной валюты, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
За данными СБУ, 19-летняя харьковчанка, завербованная врагом, передала заминированный скутер ВСУ под видом волонтёрской помощи, который взорвался возле кафе. Девушку задержали, ей грозит пожизненное заключение.
Руслан Кравченко приступил к работе Генпрокурора без бюрократических представлений. Он обнародовал приоритеты, включающие борьбу с коррупцией, координацию правоохранительных органов и контроль за бюджетными средствами, а также защиту прав бизнеса и неотвратимость наказания военных преступников.
17 июня на Константиновском направлении украинские защитники отбили мощный штурм российских захватчиков. Было уничтожено 15 единиц тяжелой бронетехники и ликвидировано около 50 оккупантов, в том числе так называемых "байкеров" на мотоциклах.
Высший суд Малайзии выдал временный судебный запрет против Telegram из-за контента, который подрывает доверие к государственным институтам и угрожает общественной гармонии. Регулятор обвиняет платформу в игнорировании предупреждений о вредоносных публикациях.
Число погибших в результате российской атаки на Киев 17 июня возросло до 28 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, а также спасли девять кошек из разрушенного подъезда.
В Хмельницкой области задержали жительницу, которая корректировала авиаудары и готовила взрывчатку для терактов по указанию ФСБ. Ей грозит тюремное заключение по статье о государственной измене.
СБУ сорвала теракт в Одессе, задержан агент фсб, который планировал подорвать украинского военного. Он заложил взрывчатку на детской площадке, но был задержан.
В Международный день блогера, УНН поделился советами для начинающих, чтобы сделать блог популярным. Также рассказали о предубеждениях, с которыми сталкиваются инфлюенсеры.
российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Николаевской общине. Ранены две женщины 88-ми и 57-ми лет, они госпитализированы, состояние средней тяжести.
Владимир Зеленский провел встречу с Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Обсудили совместные усилия для мира, энергетическую безопасность, восстановление и усиление транспортных связей.
По словам Андрея Ермака, старое оружие теряет актуальность, а представления о безопасности 1980-х не работают. Разработки военного ИИ продолжаются, и часть решений уже внедрена в Украине.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация россиян о наступлении в Днепропетровской области по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности.
Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, ранены две женщины. Разрушено по меньшей мере семь частных домов, десятки повреждены, изуродован газопровод.
СБУ задержала агентов российских спецслужб, которые готовили теракты в Днепре и Львовской области. Злоумышленники планировали подрывы возле ТЦК, за что им грозит пожизненное заключение.
Под завалами многоэтажки в Луцке спасатели нашли тело молодого парня. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.
В Тернополе в результате комбинированной атаки повреждена инфраструктура, пострадали 5 человек. Установлено превышение концентрации вредных веществ, жителям советуют не выходить на улицу.
Ночью рф совершила самую массированную атаку на Тернопольскую область. После взрывов в Тернополе задымление, жителей просят ограничить пребывание на улице.
В результате обстрела Гуляйпольщины в Запорожской области пострадала молочная ферма. Ранения получили два человека, 63-летний мужчина и 52-летняя женщина, от госпитализации они отказались.