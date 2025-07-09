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Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
18:25 • 3648 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
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Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
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9 июля, 09:54 • 117366 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56033 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
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Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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Российские спецслужбы вербуют украинских подростков для шпионажа, предлагая деньги за выполнение заданий. СБУ задержала более 700 человек, причастных к шпионажу, из них около 175 несовершеннолетних.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко реорганизовал Департамент уголовной политики и защиты инвестиций из-за неоправданных ожиданий. Бизнес нуждается в прозрачных правилах и эффективной защите, а не в бюрократии, поэтому фокус будет на медиации.

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"Вместо бюрократии – действия и решения": Кравченко приступил к работе на должности Генпрокурора, рассказал о конкретных задачах

Руслан Кравченко приступил к работе Генпрокурора без бюрократических представлений. Он обнародовал приоритеты, включающие борьбу с коррупцией, координацию правоохранительных органов и контроль за бюджетными средствами, а также защиту прав бизнеса и неотвратимость наказания военных преступников.

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На Константиновском направлении отбили мощный штурм врага: пограничники показали кадры

17 июня на Константиновском направлении украинские защитники отбили мощный штурм российских захватчиков. Было уничтожено 15 единиц тяжелой бронетехники и ликвидировано около 50 оккупантов, в том числе так называемых "байкеров" на мотоциклах.

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Высший суд Малайзии выдал временный судебный запрет против Telegram из-за контента, который подрывает доверие к государственным институтам и угрожает общественной гармонии. Регулятор обвиняет платформу в игнорировании предупреждений о вредоносных публикациях.

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