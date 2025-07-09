Заявления рф об их наступлении в Днепропетровской области не соответствуют действительности - ЦПД СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация россиян о наступлении в Днепропетровской области по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности.