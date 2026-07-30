Исполнителей обоих терактов, произошедших в Одессе 28 июля, задержали в течение суток - СБУ

Правоохранители задержали исполнителей обоих терактов, произошедших в Одессе 28 июля этого года. По результатам комплексных мероприятий в течение суток были задержаны 3 агента РФ, которые заложили самодельные бомбы под автомобили украинского воина и гражданского жителя, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как выяснило расследование, исполнителями первого взрыва оказались двое студентов местного техникума, которые по заказу рашистов заминировали автомобиль украинского военнослужащего.

Кроме этого, фигуранты оборудовали возле «цели» замаскированную в коробке из-под сока видеокамеру с функцией удаленного доступа для врага.

С помощью замаскированного устройства российские спецслужбисты отследили приближение военного к машине и дистанционно подорвали ее.

В результате детонации потерпевший получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было существенно повреждено.

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Также правоохранители «по горячим следам» задержали исполнителя еще одного резонансного теракта, который произошел в тот же день в портовом городе.

Им оказался местный рецидивист, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

Злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль гражданского, который подрабатывал таксистом. По предварительным выводам экспертизы, мощность взрывчатки составляла почти полкилограмма тротила.

По материалам дела, российские спецслужбисты дистанционно подорвали ее во время движения машины, в результате чего водитель погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Установлено, что всех фигурантов рашисты завербовали через Телеграм-каналы по поиску «легких» заработков.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и сменные сим-карты с доказательствами работы на врага.

На данный момент двоим из фигурантов следователи Службы безопасности уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одному – по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленники находятся под стражей.

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