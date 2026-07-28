В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль, водитель погиб на месте, пассажирка получила ранение - полиция

Во вторник, 28 июля, в Одессе взорвался автомобиль во время движения. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранение. Ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

Сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни неподалеку от угла проспекта Ярослава Мудрого поступило в полицию сегодня, 28 июля, вечером. По предварительной информации правоохранителей, взрыв прогремел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранение. Ее госпитализировали в больницу - говорится в сообщении.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы полиции.

Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.

На указанном участке дороги затруднено движение транспорта.

Напомним

В Одессе взорвался кроссовер во время движения во дворе многоэтажки, водитель ранен.