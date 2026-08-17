россия клеймит иностранных наёмников порядковыми номерами — ГУР

россия клеймит иностранных наёмников оккупационной армии для усиления контроля и обезличивания. Маркировка позволяет москве оставлять тела ликвидированных иностранцев на поле боя как «неизвестных», списывать их как «без вести пропавших» и уклоняться от выплаты денежных компенсаций семьям в Африке и Азии. Об этом сообщает ГУР, передаёт УНН.

«Государство-агрессор россия клеймит иностранных наёмников оккупационной армии для усиления контроля и обезличивания. Вместо стандартных металлических военных жетонов идентификации к иностранным наёмникам в россии применяется система порядковых «инвентарных номеров», которые наносят на экипировку или кожу», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУР, клеймо ставят стойкими красками — хной или джагуа, поэтому такие отметки держатся неделями, и их нельзя смыть водой с мылом. Если метка стирается и становится малозаметной, её обновляют.

«Зафиксированы случаи, когда российская полиция останавливала иностранцев, в частности студентов и трудовых мигрантов, и проверяла наличие номеров — так силовики государства-агрессора ищут дезертиров. Система напоминает практики нацистских концлагерей, где заключённым присваивали номер, чтобы стереть личность, имя и правовой статус. Фактически российская оккупационная армия превращает иностранных наёмников в товар — пронумерованные штурмовые единицы», — добавляют в ГУР.

В разведке отметили, что примитивная маркировка позволяет москве оставлять тела ликвидированных иностранцев на поле боя как «неизвестных», списывать их как «без вести пропавших» и уклоняться от выплаты денежных компенсаций семьям в Африке и Азии, скрывая реальные масштабы потерь.

«ГУР МО Украины подчёркивает — использование тоталитарных методов лишения имени и личности в очередной раз доказывает систематическое пренебрежение россией нормами международного гуманитарного права. Полученные данные передаются иностранным партнёрам и правоохранительным органам для приобщения к материалам будущих международных трибуналов над военно-политическим руководством государства-агрессора», — резюмировали в разведке.

Напомним

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения приближаются к 1,5 миллиона военнослужащих, заявила Украина 11 августа, а россияне стали чаще привлекать к войскам иностранцев.