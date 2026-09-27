В Испании вспыхнул масштабный протест против жилищного кризиса после выселения 87-летней женщины

Протесты в Испании. Фото: Reuters

Десятки тысяч людей прошли маршем по улицам Мадрида в знак протеста против жилищного кризиса в Испании после того, как 87-летнюю женщину выселили из квартиры, где она прожила десятилетия, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Марикармен Абаскаль дали всего 30 минут, чтобы собрать самые необходимые вещи, прежде чем ее принудительно вынесли из дома на носилках в сопровождении представителей социальных служб.

Госпожу Абаскаль, которая передвигается в инвалидной коляске, отвезли в больницу на машине скорой помощи, тогда как сторонники скандировали: "Убийцы!" и "Марикармен, ты не одна!".

Квартира, расположенная в престижном столичном районе Ретиро, перешла в собственность инвестиционного фонда, который намеревался резко повысить арендную плату.

"Я прожила здесь 71 год и не хочу уезжать", — сказала госпожа Марикармен журналистам накануне выселения, состоявшегося в среду.

Процесс выселения сопровождался напряженными сценами на улице: полиция силой оттесняла демонстрантов, блокировавших вход.

Очевидцы видели, как правоохранители толкали и тащили протестующих, поднимая некоторых из них за руки и ноги, чтобы освободить проход.

"Мне не удалось отстоять свой дом, но я боролась за то, чтобы другие научились бороться за свое", — сказала госпожа Абаскаль в видеообращении, которое в пятницу опубликовал профсоюзный комитет арендаторов. Видео было записано в больнице уже после выселения.

"Пожалуйста, боритесь", — призвала она демонстрантов, требовавших принятия мер защиты для арендаторов, правил борьбы с мошенничеством и запрета на выселение без предоставления альтернативного жилья.

К вечеру субботы по городу двигались толпы людей с плакатами и зажженными фаерами; некоторые разбили палатки на популярной площади Пуэрта-дель-Соль, начав сидячий протест.

Отец госпожи Абаскаль арендовал это жилье еще в 1956 году, а после смерти родителей она продолжила снимать его на условиях, предусматривавших ограничение размера арендной платы, сообщают испанские СМИ. В 2018 году здание сменило владельца; госпоже Абаскаль предложили выкупить его, но у нее не было на это средств — об этом сообщила Мадридская ассоциация арендаторов, организовавшая субботнюю акцию протеста.

Инвестиционный фонд Urbagestion, который впоследствии приобрел дом, повысил для нее арендную плату с 500 евро до 2650 евро.

Позже фонд снизил арендную плату до 1650 евро, однако эта сумма все равно превышала возможности госпожи Абаскаль, которая живет на пенсию, отметили в ассоциации.

Суды заблокировали три предыдущие попытки ее выселения.

Премьер-министр Педро Санчес назвал ее выселение "социальной трагедией, с которой мы не можем мириться ни как страна, ни, конечно, с точки зрения государственных институтов".

"Вся эта ситуация с жильем разрывает сердце", — сказал участник протеста, 43-летний учитель Саймон де ла Рива.

"Недопустимо, что так называемые "фонды-стервятники" скупают жилье, что люди не могут позволить себе жить в собственных домах, что выселяют целые семьи и что выселили пожилую женщину".

Госпожа Абаскаль стала символом жилищного кризиса в Испании.

Издание отмечает, что это дело подчеркивает усиление давления на арендаторов, которые в течение длительного времени снимают жилье в крупных испанских городах, где стремительный рост арендной платы, джентрификация и дефицит доступного жилья вызвали социальную и политическую напряженность.

Левое коалиционное правительство настаивает на усилении защиты прав арендаторов и расширении контроля над арендной платой, однако сталкивается с трудностями в получении поддержки в расколотом парламенте, тогда как региональное правительство Мадрида, возглавляемое консерваторами, отдает предпочтение рыночному подходу.

По оценкам аналитиков, рост численности городского населения, обусловленный туризмом и иммиграцией, усилил давление на ограниченный рынок жилья.