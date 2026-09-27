В Украине зафиксировали случаи смертельно опасного ботулизма после "инъекций красоты"

В Украине в этом году зарегистрировали случаи ятрогенного ботулизма после использования препаратов ботулотоксина. Заболевание фиксировали в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

В ЦОЗ объяснили, что сертифицированные препараты ботулотоксина при правильной дозировке и введении квалифицированным медработником безопасны. В то же время поддельный или некачественный препарат, неправильное хранение или ошибка в дозировке могут вызвать ятрогенный ботулизм, который представляет угрозу для жизни.

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Лечение такого отравления требует госпитализации, а нередко — пребывания в отделении интенсивной терапии. Одна доза противоботулинической сыворотки стоит около 230 тыс. грн.

Как обезопасить себя

В ЦОЗ советуют делать инъекции ботулотоксина только у врача соответствующей квалификации и проверять наличие лицензии на медицинскую практику. Сам препарат должен быть зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Украины.

Если в течение нескольких дней после процедуры появились двоение в глазах, опущение век, проблемы с глотанием или речью, сильная мышечная слабость или нехватка воздуха, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью или позвонить по номеру 103. В ЦОЗ подчеркивают, что ботулизм может быстро прогрессировать и привести к дыхательной недостаточности.

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