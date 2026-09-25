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В Нидерландах зафиксировали пятую смерть среди инфицированных вирусом Западного Нила

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

В Нидерландах число инфицированных вирусом Западного Нила возросло до 44. Пятеро больных умерли, но причастность вируса не\r\nподтверждена.

В Нидерландах зафиксировали пятую смерть среди инфицированных вирусом Западного Нила

В Нидерландах число людей, у которых выявили вирус Западного Нила, выросло до 44. В этом году умерли пятеро инфицированных, однако в настоящее время неизвестно, был ли вирус причиной смерти. Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды, передает УНН

Детали

Согласно имеющимся данным, только за одну неделю в Нидерландах было получено шестнадцать сообщений о людях, у которых диагностировали вирус. Таким образом, число людей, инфицированных вирусом в Нидерландах, выросло до 44.

Все новые пациенты заразились вирусом Западного Нила через укус инфицированного комара

- пишет Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды.

Кроме того, было зафиксировано 48 новых случаев заражения среди лошадей и 71 — среди птиц.

Больше всего инфицированных людей выявили в провинции Южная Голландия — 23 случая. На втором месте — провинция Утрехт, где подтвердили 10 случаев.

Еще по четыре случая зафиксировали в Северной Голландии и Северном Брабанте. В Гелдерланде выявили два случая, тогда как в Оверэйселе есть один случай.

Согласно имеющейся информации, фактическое число инфицированных людей может быть намного больше.

Дополнительно

Лихорадка Западного Нила (или горячка Западного Нила) — это опасное вирусное заболевание, которое передается человеку преимущественно через укусы инфицированных комаров. Свое название она получила потому, что впервые вирус обнаружили у больной женщины в районе Западного Нила в Уганде в 1937 году.

Напомним

В Италии зарегистрировали более 650 случаев заражения вирусом Западного Нила — около половины европейских. Потепление продлевает сезон передачи.

Алла Киосак

ЗдоровьеНовости Мира
Уганда
Италия
Нидерланды