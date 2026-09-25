Кремль развернул медиакомпанию к годовщине фиктивных референдумов на ВОТ Украины — ЦПД

На временно оккупированных территориях Украины кремлёвская пропаганда развернула масштабную медийную кампанию к годовщине проведения фейковых "референдумов". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подобный медийный шум направлен на то, чтобы вытеснить из памяти общества реальную цену прихода "русского мира".

В праздничных сюжетах пропагандисты почему-то не упоминают о целых городах, стёртых с лица земли российскими бомбардировками, о тысячах убитых людей и сломанных российской агрессией судьбах - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что Россия принесла на украинскую землю лишь смерть, разрушения и гуманитарный коллапс, а лживая пропаганда не может скрыть военные преступления оккупантов.

Напомним

МИД Украины заявил, что российские "выборы" на временно оккупированных территориях являются незаконными и не создают никаких правовых оснований для распространения российской юрисдикции на украинские территории.

Путин окончательно превратил выборы в Госдуму в "референдум за войну" — ЦПД