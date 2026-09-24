Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол

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Украинец, задержанный за смертельное нападение в польском монастыре, мог иметь психическое расстройство и сейчас находится в психиатрической больнице. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии Slawa, передает УНН.

Детали

Как отметил Боднар, украинец проживает в Германии, и вчера он пытался пересечь польско-украинскую границу.

"Сейчас все указывает на то, что ему отказали в пересечении из-за отсутствия страхового полиса", — сказал Боднар.

Он отметил, что мужчина мог иметь психическое расстройство и сейчас находится в психиатрической больнице.

"Я бы сейчас не искал каких-либо чрезвычайных оснований, потому что громкие заголовки всегда могут провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности. Кроме того, я жду официального сообщения от полиции, которая точно скажет о его психическом состоянии", — добавил посол.

"Шокированны этим злом, виновный должен ответить" — Зеленский осудил жестокое нападение, которое устроил украинец в Польше

Дополнение

В Польше один человек погиб, а четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестер-бенедиктинок в Ярославе в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.