Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол
Киев • УНН
Посол заявил, что задержанный украинец мог иметь психические расстройства и находится в больнице. В результате нападения погиб один человек, четверо получили ранения.
Украинец, задержанный за смертельное нападение в польском монастыре, мог иметь психическое расстройство и сейчас находится в психиатрической больнице. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии Slawa, передает УНН.
Детали
Как отметил Боднар, украинец проживает в Германии, и вчера он пытался пересечь польско-украинскую границу.
"Сейчас все указывает на то, что ему отказали в пересечении из-за отсутствия страхового полиса", — сказал Боднар.
Он отметил, что мужчина мог иметь психическое расстройство и сейчас находится в психиатрической больнице.
"Я бы сейчас не искал каких-либо чрезвычайных оснований, потому что громкие заголовки всегда могут провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности. Кроме того, я жду официального сообщения от полиции, которая точно скажет о его психическом состоянии", — добавил посол.
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Дополнение
В Польше один человек погиб, а четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестер-бенедиктинок в Ярославе в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.