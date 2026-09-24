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Пашинский заключил соглашение с ВАКС и обязался выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны

Киев • УНН

 • 3668 просмотра

Сергей Пашинский признал вину по делу об арестованных нефтепродуктах. Он должен выплатить более 1 млрд грн и дать изобличающие показания.

Пашинский заключил соглашение с ВАКС и обязался выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны
Сергей Пашинский Фото: Вадим Чуприна

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности с бывшим и. о. главы Администрации Президента Сергеем Пашинским по делу об арестованных нефтепродуктах. Согласно соглашению, Пашинский должен выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны, сообщает пресс-служба САП, передает УНН

Детали 

По данным источников УНН, речь идет о Сергее Пашинском, который с 5 марта по 10 июня 2014 года возглавлял Администрацию Президента Украины в статусе и. о. 

Речь идет об обстоятельствах марта — июня 2014 года, в ходе которых осужденный использовал служебное положение с целью завладения арестованными нефтепродуктами, что повлекло тяжкие последствия в виде ущерба государству на сумму более 817 миллионов гривен. Также фигуранту инкриминировано участие в преступной организации. 

Согласно условиям соглашения, фигурант полностью признал вину по ч. 2 ст. 364 УК Украины и ч. 1 ст. 255 УК Украины и согласился предоставить следствию изобличающие показания.

Также согласно условиям соглашения бывший и. о. главы Администрации обязуется:

  • возместить государству ущерб, установленный в ходе судебного разбирательства, в размере 600 миллионов гривен путем перечисления средств в общий фонд Государственного бюджета Украины поэтапно в течение 2,5 лет с даты вступления приговора в силу;
    • перечислить на счет фонда «Вернись живым» 400 миллионов гривен или обеспечить поставку вооружения по согласованному с «Вернись живым» перечню на ту же сумму на баланс фонда либо непосредственно воинским частям по поручению фонда с доставкой в согласованное место в течение 6 месяцев с даты вступления приговора в силу;
      • перечислить на счет Благотворительного фонда «Сообщество Стерненко» 100 миллионов гривен непосредственно для приобретения вооружения для Сил обороны Украины в течение 30 дней с даты вступления приговора в силу;
        • уплатить штраф в размере 850 тысяч гривен в качестве основного наказания;
          • уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год в качестве дополнительного наказания.

            Конфискация имущества осужденного не была назначена, поскольку такое дополнительное наказание по ст. 255 УК Украины введено законом в июне 2020 года — то есть после момента совершения преступления.

            Высший антикоррупционный суд проверил соглашение на соответствие интересам общества и утвердил его своим приговором. В случае невыполнения осужденным условий соглашения Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в ВАКС с ходатайством об отмене приговора и рассмотрении дела в общем порядке.

            Дополнение

            О подозрении участников преступной организации в завладении арестованными нефтепродуктами сообщили в феврале 2024 года.

            5 сентября 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности другого фигуранта этого же дела. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 3 года, без конфискации имущества. Согласно условиям соглашения, осужденный перечислил 40 млн грн Силам обороны Украины и обязан выплатить в государственный бюджет 110 млн грн в течение 3 лет с даты вступления приговора в силу.

            В 2024 году Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272, 52 млн гривен.

            27 февраля Пашинский заявил, что за него внесли залог и он вышел на свободу.

            Павел Башинский

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