Удары РФ унесли жизни 8 человек и ранили более 20, задело «Новую почту» — последствия по регионам

$44.860.0751.190.15
ukenru
09:57 • 306 просмотра
Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным
08:00 • 14159 просмотра
Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО
Эксклюзив
06:56 • 20430 просмотра
В родильном доме в Киеве во время взрывов родился мальчикPhotoVideo
05:21 • 22903 просмотра
Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф
23 сентября, 22:20 • 43798 просмотра
Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами
23 сентября, 18:22 • 53020 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
23 сентября, 18:09 • 35925 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
23 сентября, 16:51 • 31406 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 51416 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
23 сентября, 16:02 • 48201 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
92%
744мм
Популярные новости
Число погибших в результате ракетной атаки на Киев возросло24 сентября, 00:26 • 18251 просмотра
Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома24 сентября, 01:28 • 20286 просмотра
"Эту войну Россия без давления не завершит": Зеленский встретился с конгрессменамиPhoto24 сентября, 02:22 • 9394 просмотра
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?06:00 • 20395 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto06:25 • 17733 просмотра
публикации
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина09:32 • 2668 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto06:25 • 17796 просмотра
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?06:00 • 20452 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 51421 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам23 сентября, 16:02 • 48204 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 33185 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 41035 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 42999 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 50303 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 50494 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Отопление
Forbes
Фокс Ньюс

Удары РФ унесли жизни 8 человек и ранили более 20, задело «Новую почту» — последствия по регионам

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

Российские атаки 24 сентября убили шестерых работников фермы в Харьковской области и двух человек в Киеве. Повреждены гражданские объекты в нескольких областях.

Удары РФ унесли жизни 8 человек и ранили более 20, задело «Новую почту» — последствия по регионам

В Украине уже известно о 8 погибших в результате ударов РФ за ночь и утро 24 сентября — в Харьковской области люди сортировали овощи на ферме, а в Киеве пытались укрыться от баллистической атаки врага, еще не менее 20 человек пострадали. В столичном регионе были разрушены отделение и депо «Новой почты». Об этом сообщили министр внутренних дел Иван Выгивский и в компании «Новая почта», пишет УНН.

Какие области атаковала Россия

Харьковская область

«В результате утреннего российского удара по Харьковской области погибли шестеро работников агропредприятия. В момент атаки они сортировали овощи. Соболезнования родным и близким. 12 человек ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Выгивский в соцсетях.

На месте, по его словам, работают спасатели и следователи полиции.

Киев и Киевская область

«В Киеве в результате ночного обстрела повреждено более 50 гражданских объектов — жилые дома, почтовые отделения, родильный дом, текстильное предприятие», — отметил глава МВД.

В «Новой почте» уточнили, что «в результате вражеских ударов по Киевской области в ночь против 24 сентября было уничтожено отделение №6 и поврежден сортировочный депо «Новой почты» в Киеве».

«Никто из работников не пострадал. Груз частично уничтожен. Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другую локацию. Продолжается ликвидация последствий», — сообщили в компании.

«Новая почта» сообщила, что уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке, и компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

Выгивский подтвердил, что в результате атаки РФ «два человека погибли — женщина, которая шла в укрытие, и мужчина, который пережидал российскую атаку в подземном переходе». «Еще восемь человек ранены, среди них — полицейский, который приехал помогать пострадавшим. Два человека находятся в тяжелом состоянии», — сообщил глава МВД.

Киевская областная военная администрация сообщила, что российские атаки на область продолжались весь день и всю ночь, РФ атаковала ударными дронами и баллистикой. «В Бучанском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. Также пострадал один человек 1945 года рождения. У него диагностирована острая реакция на стресс. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Необходимую медицинскую помощь оказали на месте. В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство. В Бориспольском районе поврежден частный дом», — говорится  в сообщении.

Всего, по имеющимся данным, в Киевской области было повреждено еще 8 объектов.

Ночью, по словам главы МВД, под атакой также находились Житомирская, Николаевская и Одесская области. 

Одесская область

В Одесской области, по сообщению главы ОВА Олега Кипера, под удар попали больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты. «В результате атаки повреждено 10-этажное нежилое здание, ранее атакованный торговый центр, кровля отделения городской больницы и продуктовые склады. Выбиты стекла в гимназии и жилых домах, повреждены автомобили. Пострадали 2 человека. На местах попаданий работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители документируют очередное военное преступление России», — подчеркнул Олег Кипер.

«В Одессе ударные дроны атаковали торговый центр и здание поликлиники», — добавил глава МВД.

В ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара по торговому центру в Одессе возник масштабный пожар, который спасатели ликвидировали. Также, по имеющимся данным, в городе загорелся двухэтажный частный дом, где пострадали два человека.

«В Одессе повреждено 10-этажное нежилое здание, где возник пожар. Также повреждена кровля 7-этажного здания городской больницы, выбиты окна в учебном заведении и четырех жилых домах, повреждены три автомобиля. В Белгород-Днестровском районе выбиты окна в трех частных жилых домах. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Западные области

Россия атаковала и регионы западнее. Как сообщили в местных военных администрациях, под ударом врага оказались в том числе Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

В Хмельницком, по словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в результате атаки РФ зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом. "Хмельницкая область с ночи находится под атакой российских БПЛА. Работали силы ПВО. Есть сбития. Подробности позже. В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре", – заявил чиновник.  

Позже он уточнил: "В результате падения обломков одного из БПЛА поврежден многоквартирный дом. Повреждена газовая труба, произошло задымление без пожара, выбиты окна, повреждены балконы и автомобили. Из дома эвакуировали 35 жильцов, среди них 5 детей. Информация о погибших и пострадавших не поступала".

Тюрин отметил, что по состоянию на 11:00 на территории Хмельницкой области силами ПВО сбито/подавлено 18 российских беспилотников. "Последний сигнал \"Воздушная тревога\" продолжается уже более 8 часов. В воздушном пространстве еще есть вражеские беспилотники. Находитесь в безопасных местах. Наши защитники отражают атаку врага и не дают вражеским дронам достичь своих целей. Благодарю их за работу и защиту Хмельницкой области", – отметил он.

Всю ночь и утро в Ровенской области также продолжается воздушная тревога, указал глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Наши силы ПВО работают. Поэтому угрозу могут представлять обломки вражеских целей. Прошу учитывать это. К сожалению, имеем повреждения инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали", – написал Коваль.

"Этой ночью и утром Волынь снова была под вражеской атакой. В области зафиксировали два вражеских БПЛА типа \"Шахед\". Обе воздушные цели уничтожены: одну – силами тактической авиации, другую – мобильными огневыми группами ПВО. По предварительной информации, на Волыни обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры", – сообщил и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк.

Атака РФ продолжается

"В эти минуты террор гражданского населения продолжается – во многих регионах объявлена воздушная тревога. В Киеве в результате утренней атаки возник пожар автомобилей, в Винницкой, Ровенской и Житомирской областях враг пытается атаковать инфраструктуру и гражданские предприятия", – подчеркнул глава МВД Выговский.

Алла Киосак

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Пожары
Вигивский Иван Михайлович
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Нова Пошта
Хмельницкая область
Ровненская область
Винницкая область
Николаевская область
Житомирская область
Киевская область
Олег Кипер
Харьковская область
Одесская область
Волынская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Хмельницкий
Одесса
Киев