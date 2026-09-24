Удары РФ унесли жизни 8 человек и ранили более 20, задело «Новую почту» — последствия по регионам

В Украине уже известно о 8 погибших в результате ударов РФ за ночь и утро 24 сентября — в Харьковской области люди сортировали овощи на ферме, а в Киеве пытались укрыться от баллистической атаки врага, еще не менее 20 человек пострадали. В столичном регионе были разрушены отделение и депо «Новой почты». Об этом сообщили министр внутренних дел Иван Выгивский и в компании «Новая почта», пишет УНН.

Какие области атаковала Россия

Харьковская область

«В результате утреннего российского удара по Харьковской области погибли шестеро работников агропредприятия. В момент атаки они сортировали овощи. Соболезнования родным и близким. 12 человек ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Выгивский в соцсетях.

На месте, по его словам, работают спасатели и следователи полиции.

Киев и Киевская область

«В Киеве в результате ночного обстрела повреждено более 50 гражданских объектов — жилые дома, почтовые отделения, родильный дом, текстильное предприятие», — отметил глава МВД.

В «Новой почте» уточнили, что «в результате вражеских ударов по Киевской области в ночь против 24 сентября было уничтожено отделение №6 и поврежден сортировочный депо «Новой почты» в Киеве».

«Никто из работников не пострадал. Груз частично уничтожен. Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другую локацию. Продолжается ликвидация последствий», — сообщили в компании.

«Новая почта» сообщила, что уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке, и компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

Выгивский подтвердил, что в результате атаки РФ «два человека погибли — женщина, которая шла в укрытие, и мужчина, который пережидал российскую атаку в подземном переходе». «Еще восемь человек ранены, среди них — полицейский, который приехал помогать пострадавшим. Два человека находятся в тяжелом состоянии», — сообщил глава МВД.

Киевская областная военная администрация сообщила, что российские атаки на область продолжались весь день и всю ночь, РФ атаковала ударными дронами и баллистикой. «В Бучанском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. Также пострадал один человек 1945 года рождения. У него диагностирована острая реакция на стресс. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Необходимую медицинскую помощь оказали на месте. В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство. В Бориспольском районе поврежден частный дом», — говорится в сообщении.

Всего, по имеющимся данным, в Киевской области было повреждено еще 8 объектов.

Ночью, по словам главы МВД, под атакой также находились Житомирская, Николаевская и Одесская области.

Одесская область

В Одесской области, по сообщению главы ОВА Олега Кипера, под удар попали больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты. «В результате атаки повреждено 10-этажное нежилое здание, ранее атакованный торговый центр, кровля отделения городской больницы и продуктовые склады. Выбиты стекла в гимназии и жилых домах, повреждены автомобили. Пострадали 2 человека. На местах попаданий работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители документируют очередное военное преступление России», — подчеркнул Олег Кипер.

«В Одессе ударные дроны атаковали торговый центр и здание поликлиники», — добавил глава МВД.

В ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара по торговому центру в Одессе возник масштабный пожар, который спасатели ликвидировали. Также, по имеющимся данным, в городе загорелся двухэтажный частный дом, где пострадали два человека.

«В Одессе повреждено 10-этажное нежилое здание, где возник пожар. Также повреждена кровля 7-этажного здания городской больницы, выбиты окна в учебном заведении и четырех жилых домах, повреждены три автомобиля. В Белгород-Днестровском районе выбиты окна в трех частных жилых домах. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Западные области

Россия атаковала и регионы западнее. Как сообщили в местных военных администрациях, под ударом врага оказались в том числе Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

В Хмельницком, по словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в результате атаки РФ зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом. "Хмельницкая область с ночи находится под атакой российских БПЛА. Работали силы ПВО. Есть сбития. Подробности позже. В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре", – заявил чиновник.

Позже он уточнил: "В результате падения обломков одного из БПЛА поврежден многоквартирный дом. Повреждена газовая труба, произошло задымление без пожара, выбиты окна, повреждены балконы и автомобили. Из дома эвакуировали 35 жильцов, среди них 5 детей. Информация о погибших и пострадавших не поступала".

Тюрин отметил, что по состоянию на 11:00 на территории Хмельницкой области силами ПВО сбито/подавлено 18 российских беспилотников. "Последний сигнал \"Воздушная тревога\" продолжается уже более 8 часов. В воздушном пространстве еще есть вражеские беспилотники. Находитесь в безопасных местах. Наши защитники отражают атаку врага и не дают вражеским дронам достичь своих целей. Благодарю их за работу и защиту Хмельницкой области", – отметил он.

Всю ночь и утро в Ровенской области также продолжается воздушная тревога, указал глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Наши силы ПВО работают. Поэтому угрозу могут представлять обломки вражеских целей. Прошу учитывать это. К сожалению, имеем повреждения инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали", – написал Коваль.

"Этой ночью и утром Волынь снова была под вражеской атакой. В области зафиксировали два вражеских БПЛА типа \"Шахед\". Обе воздушные цели уничтожены: одну – силами тактической авиации, другую – мобильными огневыми группами ПВО. По предварительной информации, на Волыни обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры", – сообщил и. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк.

Атака РФ продолжается

"В эти минуты террор гражданского населения продолжается – во многих регионах объявлена воздушная тревога. В Киеве в результате утренней атаки возник пожар автомобилей, в Винницкой, Ровенской и Житомирской областях враг пытается атаковать инфраструктуру и гражданские предприятия", – подчеркнул глава МВД Выговский.