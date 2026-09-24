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В родильном доме в Киеве во время взрывов родился мальчик

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Несмотря на повреждения в результате атаки рф, в родильном доме №2 приняли девять родов. Одного мальчика родили в укрытии.

В родильном доме в Киеве во время взрывов родился мальчик
фото иллюстративное

В родильном доме №2 в Киеве в ночь на 24 сентября на фоне атаки рф во время взрыва через дорогу от медучреждения продолжали принимать роды. В эту ночь здесь родились девять детей, один из младенцев — в подземном укрытии. Об этом сообщил заместитель директора по акушерству, гинекологии, неонатологии и хирургии, врач акушер-гинеколог высшей категории Александр Забудский в комментарии для УНН.

Детали

"Все живы и здоровы. Родились 9 детей, 1 мальчик родился в укрытии. Сейчас в учреждении находятся 71 человек — пациенты", — сообщил врач.

По его словам, этой ночью среди пациентов были 22 ребенка и 22 женщины. Также в учреждении находились партнеры пациенток.

Во время очередной атаки рф на Киев родильный дом подвергся существенным повреждениям. В частности, в здании с первого по пятый этажи со стороны парковочной площадки выбило окна и повредило дверные блоки. Также стекла вылетели в хозяйственных помещениях прачечной и котельной.

Тем не менее, несмотря на повреждения, врачи по-прежнему круглосуточно принимают пациенток и оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним

Ночью россия запустила по Украине 282 дрона и ракеты, в частности "Цирконы" и баллистику. ПВО уничтожила или подавила 227 целей.

Алла Киосак

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