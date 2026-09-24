Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами

Враг в ночь на четверг, 24 сентября, нанес ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 0:53 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Впоследствии они призвали киевлян направляться в укрытия.

В Киеве объявлена ракетная угроза! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! отметили в свою очередь в КГГА.

Около 1:00 в столице прозвучало несколько мощных взрывов.

Тем временем, по данным мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ракетами "Циркон". В городе вспыхнули пожары. На данный момент угроза новых ударов сохраняется.

Напомним

Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что армия рф готовит баллистический обстрел, а также призвал украинцев "быть внимательными в следующие дни".

Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон