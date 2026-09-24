Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами
Киев • УНН
В ночь на 24 сентября Киев подвергся ракетной атаке, около 1:00 раздались взрывы. Угроза новых ударов сохраняется.
Враг в ночь на четверг, 24 сентября, нанес ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 0:53 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Впоследствии они призвали киевлян направляться в укрытия.
В Киеве объявлена ракетная угроза! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!
Около 1:00 в столице прозвучало несколько мощных взрывов.
Тем временем, по данным мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ракетами "Циркон". В городе вспыхнули пожары. На данный момент угроза новых ударов сохраняется.
Напомним
Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что армия рф готовит баллистический обстрел, а также призвал украинцев "быть внимательными в следующие дни".
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