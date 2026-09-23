Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон

В Киеве в результате атак рф число пострадавших возросло до 43. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Уже 43 пострадавших в результате атаки врага на Киев 23 сентября. Два человека погибли - сообщил Кличко.

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Как сообщили в КГГА, вражеская атака на столицу продолжается.

По предварительной информации, в Святошинском районе БПЛА упал на территории учебного заведения.

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Напомним

Как сообщал УНН, ранее было известно, что в результате ударов российских БПЛА и падения обломков в Киеве погибли два человека, еще 36 пострадали. Повреждены здания и автомобили.