Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон
Киев • УНН
В результате атаки на Киев 23 сентября пострадали 43 человека, двое погибли. БПЛА упал на территории учебного заведения.
В Киеве в результате атак рф число пострадавших возросло до 43. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Уже 43 пострадавших в результате атаки врага на Киев 23 сентября. Два человека погибли
Добавим
Как сообщили в КГГА, вражеская атака на столицу продолжается.
По предварительной информации, в Святошинском районе БПЛА упал на территории учебного заведения.
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Напомним
Как сообщал УНН, ранее было известно, что в результате ударов российских БПЛА и падения обломков в Киеве погибли два человека, еще 36 пострадали. Повреждены здания и автомобили.