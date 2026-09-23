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Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон

Киев • УНН

 • 2672 просмотра

В результате атаки на Киев 23 сентября пострадали 43 человека, двое погибли. БПЛА упал на территории учебного заведения.

Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон

В Киеве в результате атак рф число пострадавших возросло до 43. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Уже 43 пострадавших в результате атаки врага на Киев 23 сентября.  Два человека погибли 

- сообщил Кличко.

Добавим

Как сообщили в КГГА, вражеская атака на столицу продолжается.

По предварительной информации, в Святошинском районе БПЛА упал на территории учебного заведения.

Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок23.09.26, 16:23 • 21499 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, ранее было известно, что в результате ударов российских БПЛА и падения обломков в Киеве погибли два человека, еще 36 пострадали. Повреждены здания и автомобили.

Антонина Туманова

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